martes 21  de  abril 2026
ECONOMíA

Ventas minoristas de EEUU suben un 4% respecto a marzo de 2025

Las ventas aumentaron un 1,7% el mes pasado respecto al anterior, un alza mayor de lo que preveían los analistas y el mayor salto en un año, indicó el Departamento de Comercio

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las ventas minoristas en Estados Unidos superaron ampliamente las expectativas en marzo, según datos del gobierno publicados el martes.

Las ventas aumentaron un 1,7% el mes pasado respecto al anterior, hasta 752.100 millones de dólares, un alza mayor de lo que preveían los analistas y el mayor salto en un año, indicó el Departamento de Comercio.

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En comparación con hace un año, las ventas minoristas repuntaron un 4%.

La aceleración se vio impulsada por un aumento mensual del 15,5% en las ventas de las gasolineras, a medida que los costos de la energía subieron en marzo por la guerra.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a partir del 28 de febrero desencadenaron la represalia de Teherán, que prácticamente bloqueó el E strecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Excluyendo las gasolineras, el conjunto de las ventas minoristas subió un 0,6% en términos mensuales.

Entre otras categorías, las ventas de vehículos de motor y de repuestos subieron un 0,5% respecto a febrero, mientras que las de tiendas de alimentación y bebidas se incrementaron un 0,7%.

FUENTE: Con información de AFP.

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