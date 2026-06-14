domingo 14  de  junio 2026
Tragedia

Al menos 12 personas mueren en un accidente de avioneta de paracaidismo en Misuri

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City

Imagen referencial.

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PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló el domingo en el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que iban a bordo, informaron los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.

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Las autoridades federales de aviación se desplazan hacia el lugar de la tragedia para iniciar las investigaciones.

La avioneta privada, que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto, dio la vuelta por razones desconocidas tras despegar hacia las 11H30 locales (16H30 GMT) y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, indicaron medios locales.

Equipos de emergencia y funcionarios de la patrulla de carreteras del estado de Misuri, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran en el lugar, según los informes.

FOX4, un canal de televisión local, dijo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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FUENTE: Con información de AFP

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