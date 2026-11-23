Lamine Yamal, delantero español del Barcelona, celebra el quinto gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.

El FC Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal para su compromiso de este miércoles frente al Sabah de Azerbaiyán, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, debido a unas molestias en el tobillo derecho.

El club azulgrana informó este lunes que el delantero presenta «unas leves molestias» y que, por precaución, decidió reservarlo para evitar que la situación pueda agravarse.

FÚTBOL Aseguran que Lamine Yamal está "en perfectas condiciones" para el choque ante Inglaterra

Según el comunicado del Barcelona, el internacional español estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo de La Coruña.

La ausencia de Yamal representa una baja importante para el conjunto dirigido por Hansi Flick, que buscará sumar una nueva victoria en su visita a Azerbaiyán para mantenerse entre los primeros puestos de la competición.

El Barcelona ocupa actualmente la quinta posición de la clasificación de la Champions, con un balance de tres victorias y una derrota, registro que lo mantiene en zona de clasificación directa a los octavos de final.