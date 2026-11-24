MIAMI. — Las zonas metropolitanas y costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach estarán bajo vigilancia por inundaciones desde las 7:00 p. m. de este martes hasta la 1:00 a. m. del jueves, ante la llegada de precipitaciones que podrían volver a anegar comunidades afectadas por los aguaceros de las últimas semanas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene la medida mientras evalúa la posibilidad de tormentas fuertes o severas durante el miércoles. La vigilancia significa que existen condiciones favorables para inundaciones, pero no confirma que estas vayan a producirse en todos los sectores incluidos.

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El miércoles concentra la mayor preocupación

El pronóstico prevé alrededor de dos pulgadas de lluvia —unos 51 milímetros— durante la madrugada del miércoles, con acumulaciones que podrían superar las cuatro pulgadas —102 milímetros— en sectores aislados.

Según los expertos del NWS, la trayectoria y la velocidad de desplazamiento de una zona de baja presión determinarán qué áreas recibirán los aguaceros más intensos y durante cuánto tiempo.

Un desplazamiento más lento prolongaría las precipitaciones y las condiciones propicias para tormentas intensas. Los meteorólogos todavía observan diferencias entre los modelos de pronóstico, por lo que las cantidades y las áreas de mayor impacto pueden cambiar.

La nueva ronda de aguaceros coincidirá con otro período de mareas del rey. El NWS anticipa anegamientos costeros menores cerca de las horas de marea alta hasta el jueves, una circunstancia que añade preocupación en las zonas bajas próximas al litoral.

Comunidades que todavía se recuperan

El deterioro previsto llega mientras continúan las operaciones de respuesta a las inundaciones anteriores. El gobernador Ron DeSantis informó el lunes que equipos estatales habían realizado casi 500 rescates en aguas de inundación en distintos puntos de Florida, un balance que abarca más territorios que los tres condados del sur.

La actualización estatal también reportó el despliegue de 90 bombas y 22 camiones de extracción de agua en siete condados, entre ellos Broward y Palm Beach. Más de 250 propiedades habían recibido servicios de limpieza y retirada de materiales dañados.

En Broward, las consecuencias alcanzaron instalaciones sanitarias y servicios públicos. Según el mismo informe, la oficina del médico forense permanecía cerrada por las inundaciones y Memorial Regional Hospital había registrado entrada de agua y desprendimientos de paneles del techo, con traslado de pacientes cuando fue necesario.

Precauciones antes de desplazarse

Las autoridades estatales recomiendan consultar FL511 para conocer cierres y desvíos, además de seguir las instrucciones de los equipos de emergencia. La persistencia de agua acumulada puede afectar los recorridos incluso cuando deje de llover.

La mejoría se perfila después del paso del frente, con aire más seco para el viernes y el sábado. Entretanto, el NWS mantiene un aviso para embarcaciones pequeñas en aguas atlánticas desde las 10:00 a. m. del miércoles hasta las 7:00 p. m. del jueves y prevé un aumento del riesgo de corrientes de resaca.