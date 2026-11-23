MIAMI. — La Ciudad de South Miami aumentará de $4,50 a $18,50 mensuales por unidad residencial equivalente la tarifa de drenaje pluvial a partir del 1 de marzo de 2027 para financiar obras que, según el alcalde Javier Fernández, comenzarán durante el presente año fiscal y darán prioridad a las zonas con mayores necesidades de infraestructura para evacuar el agua de lluvia.

La Comisión aprobó el ajuste por unanimidad. Para una propiedad facturada como una unidad, el costo anualizado pasará de $54 a $222, una diferencia de $168 durante doce meses completos. La resolución contempla ajustes anuales desde octubre de 2027.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Fernández explicó que la decisión responde a un estudio y al propósito de financiar el servicio con ingresos propios, después de años en los que el presupuesto general asumió gastos que la tarifa no cubría.

Recaudar para ejecutar proyectos

“Queremos asegurarnos de que, si se recauda dinero, las mejoras se vean de inmediato y no sea un fondo que simplemente se acumule, como ha pasado anteriormente”, afirmó el alcalde.

Fernández indicó que la administración examinó qué obras podían avanzar antes de respaldar el monto recomendado. La prioridad, sostuvo, era evitar un cobro superior a los recursos que el municipio pudiera invertir oportunamente.

“La idea es recaudar lo necesario y poner ese dinero a trabajar en beneficio de la comunidad”, expresó.

El funcionario reconoció que existen zonas donde las intervenciones son más urgentes y aseguró que hay proyectos preparados para avanzar, aunque no se no precisó ubicaciones, presupuestos ni fechas de ejecución.

Las lluvias recientes, agregó, muestran la necesidad de reforzar la infraestructura frente a tormentas intensas. “Creo que fue un error no incrementar esa tarifa a través de los años”, manifestó.

El edil aclaró que el aumento no responde a la Enmienda 3, aprobada por los floridanos el 3 de noviembre para ampliar la exención de impuestos sobre la vivienda principal, excepto los destinados a las escuelas.

Según el alcalde, el ajuste del drenaje surgió del estudio de factibilidad y busca cubrir los costos de un servicio que no se actualizaba hace más de dos décadas, no compensar la reducción de ingresos municipales derivada de la reforma.

Cómo se calculará el cobro

La unidad residencial equivalente, conocida como ERU, es una referencia para calcular cuánto aporta una propiedad al escurrimiento de lluvia según las superficies impermeables, como techos, concreto y asfalto.

En South Miami equivale a 1.865 pies cuadrados, unos 173 metros cuadrados, de superficie impermeabilizada. Cada vivienda unifamiliar se factura como una unidad; en otros inmuebles, el cargo depende del área cubierta por esas superficies, no del tamaño total del terreno.

La Comisión también autorizó un convenio con Miami-Dade para administrar y recaudar estos pagos mediante la facturación de agua y alcantarillado.

Menor dependencia del presupuesto general

Según Fernández, mantener congelada la tarifa durante casi 24 años obligó a cubrir parte del drenaje con recursos generales, lo que trasladó esos gastos a los contribuyentes mediante los impuestos inmobiliarios.

El alcalde defendió separar el financiamiento del servicio y recordó que, en dos de los últimos cuatro años, el municipio redujo la tasa de amillaramiento, utilizada para calcular el impuesto sobre el valor gravable de las propiedades.

“Ahora estamos trasladando estos gastos específicos de la manera más correcta, mediante una tarifa que refleje los costos reales de un programa de drenaje actual”, sostuvo.