MIAMI. – El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), ubicado en La Castellana, abre sus puertas este miércoles 25 de noviembre para presentar Medina. Dimensiones espaciales, una ambiciosa exposición individual del reconocido escultor venezolano Carlos Medina.

Concebida como una experiencia inmersiva y sensorial, la muestra celebra más de cincuenta años de impecable trayectoria artística del creador larense, revisando su evolución plástica desde la geometría rigorista hasta la desmaterialización conceptual de la forma, la física y el cosmos.

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Residenciado en Francia desde 2016 y representado por prestigiosas firmas como la Galerie Denise René de París, Medina regresa a la capital venezolana para exhibir un cuerpo de trabajo que dialoga directamente con la memoria urbana de la ciudad, donde destacan sus célebres intervenciones de arte público.

Un recorrido curatorial

La propuesta curatorial, desarrollada por Richard Aranguren de la mano con la museografía del arquitecto Mauricio Alfonzo, articula un itinerario de más de 140 obras —que abarcan dibujos, maquetas, móviles y esculturas de diverso formato— junto a 10 intervenciones espaciales de gran escala. El núcleo central de la exhibición profundiza en las investigaciones formales que el artista ha desarrollado en los últimos 25 años, estableciendo puentes conceptuales con piezas emblemáticas como Fragmento de lluvia para Caracas, su célebre conjunto de gotas metálicas proyectado originalmente en 1989 e instalado en la autopista de la capital en 2014.

“Yo no me inspiro, yo reflexiono, yo vivo todo el tiempo pensando en cómo solucionar algo. En mi mundo todo tiene una medida. Nosotros los artistas clásicos somos ordenadores”, explicó Carlos Medina sobre su método de trabajo analítico y formal.

A través de series icónicas como Neutrinos, Cilindros espaciales, Fugaz de luz, Nubes y El Lago, el creador emplea materiales tan diversos como acrílico, obsidiana, hematita, jade blanco, aluminio, cobre y filamentos de nailon suspendidos. Mediante estas composiciones, Medina logra corporizar fenómenos invisibles, partículas subatómicas y corrientes energéticas cósmicas, transformando la densidad física en vibraciones poéticas de luz, transparencia y sombra dentro del recinto expositivo.

Proyección institucional

La exhibición cuenta con un espacio retrospectivo y documental que repasa el medio siglo de trabajo del artista, galardonado con más de 18 premios internacionales y presente en destacadas colecciones públicas y privadas alrededor del mundo.

Asimismo, la muestra incluye una sala digital inmersiva enfocada en los esquemas y trazos preliminares que llevaron al escultor a concebir sus monumentales instalaciones arquitectónicas. El montaje fue posible gracias a la labor coordinada del Estudio Medina, la gerencia técnica del CCAM y el respaldo institucional de aliados como la Embajada de Francia, Ascaso Gallery y el Banco Nacional de Crédito (BNC).

“Celebrar cinco décadas de trayectoria de Carlos Medina en nuestras salas ratifica la vocación del Centro Cultural de Arte Moderno como una plataforma viva para los grandes referentes de las artes visuales venezolanas de proyección universal”, afirmó María Beatriz Hernández de Vargas, presidenta ejecutiva del CCAM.

La exposición “Medina. Dimensiones espaciales” estará abierta al público general a partir del 25 de noviembre de 2026 y permanecerá en exhibición hasta el 28 de febrero de 2027. Los visitantes podrán recorrer la muestra en la sede del CCAM de martes a domingo, en un horario comprendido entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.