El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel (i), y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, durante la visita del primero a Caracas en mayo de 2018. EFE/Miguel Gutiérrez

El dictador venezolano, Nicolás Maduro (der.), habla con el designado gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel (izq.), el miércoles 30 de mayo de 2018, en Caracas, Venezuela. EFE/ARCHIVO

La aeronave de Nicolás Maduro, un jet privado Dassault Falcon 900EX, después de ser incautada por las fuerzas del orden estadounidenses.

MIAMI.- El avión privado que el depuesto dictador Nicolás Maduro puso a disposición del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aterrizó nuevamente en Caracas, según registros de seguimiento aéreo difundidos por NTN24.

El presunto regreso de la aeronave, un Hawker 800XPi identificado con la matrícula YV654T, plantea interrogantes sobre su destino y quién mantiene actualmente el control del aparato.

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El movimiento fue presentado en el programa Club de Prensa de NTN24, que mostró el recorrido del jet hasta la capital venezolana e imágenes anteriores de Díaz-Canel utilizándolo en sus desplazamientos oficiales.

Por ahora, no se ha confirmado si el mandato interino de Delcy Rodríguez recuperó el control de la aeronave, o si se trató de un vuelo habitual o cuáles fueron las razones de su regreso.

Un jet financiado por Venezuela

Una investigación de Transparencia Venezuela, publicada en junio de 2025, documentó la adquisición de dos aviones ejecutivos utilizados por Díaz-Canel y vinculados a operaciones financiadas por el régimen venezolano.

El informe identificó al YV654T como uno de esos aparatos. Se trata de un Hawker 800XPi que anteriormente utilizaba la matrícula estadounidense N64XP y que comenzó a aparecer en el espacio aéreo venezolano en 2023. Su utilización por Díaz-Canel quedó documentada, entre otros desplazamientos, durante su visita a México en septiembre de 2024.

La investigación señaló que las aeronaves superaban conjuntamente los 15 millones de dólares y cuestionó la falta de transparencia sobre las operaciones que permitieron su adquisición y posterior utilización por las autoridades cubanas.

Hernández: fue uno de los regalos más baratos a Cuba

Durante la entrevista con NTN24, Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea, consideró que el avión representa apenas una pequeña parte de los recursos que Venezuela transfirió a Cuba durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"Probablemente el jet sea de los regalos más baratos que le dio Venezuela a Cuba durante todo el período del chavismo", afirmó.

Hernández recordó que la cooperación entre ambos países incluyó importantes suministros de petróleo, asistencia económica y asesoramiento político y estratégico. A su juicio, el respaldo venezolano resultó determinante para sostener al régimen cubano después de la crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética.

El periodista también cuestionó la influencia de La Habana en las estructuras de seguridad venezolanas y recordó que 32 militares cubanos murieron durante la operación estadounidense del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Maduro.

"Maduro estaba entregado a los cubanos la seguridad", sostuvo Hernández, al referirse a la presencia de personal de inteligencia y seguridad de la isla en organismos venezolanos.

El director de La Gran Aldea señaló que el intercambio entre ambas dictaduras incluyó petróleo venezolano a cambio de asesoramiento, médicos y personal cubano para distintos programas estatales e ideológicos.

El destino del avión sigue sin aclararse

Hernández consideró que todavía está pendiente determinar el volumen de los recursos que Venezuela destinó a Cuba durante los años de cooperación chavista. También planteó la necesidad de una evaluación independiente que permita establecer el costo económico de esos acuerdos para los venezolanos.

Mientras tanto, el aterrizaje del YV654T en Caracas vuelve a poner bajo escrutinio uno de los bienes ejecutivos que el chavismo facilitó a la dirigencia cubana.

Aunque los registros de tráfico aéreo confirman el desplazamiento, no permiten establecer si hubo una recuperación formal del aparato ni si el régimen cubano dejó de utilizarlo.

FUENTE: Con información de NTN24