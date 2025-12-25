jueves 25  de  diciembre 2025
Censura extraterritorial

Europeo sancionado por EEUU por censura a empresas tecnológicas demanda a la administración Trump

Este británico de 47 años, de origen afgano, reside legalmente en Estados Unidos desde 2021 y posee una tarjeta de residencia permanente, según su demanda

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El británico Imran Ahmed, uno de los cinco europeos comprometidos con la regulación estricta de empresas tecnológicas y sancionados por Estados Unidos, demandó a la administración Trump, evitando por ahora la deportación del país donde reside.

Estados Unidos impuso una prohibición de entrada al país el martes a Ahmed y a otros tres representantes de oenegés que disfrazan la censura alegando que es "contra la desinformación y el discurso de odio en línea". EEUU también sancionó a un excomisario europeo de asuntos digitales.

Ahmed es señalado de imponer la censura como una vieja práctica. Contribuyó a la instrumentalización de instituciones a nivel mundial para censurar y perseguir a los disidentes de la COVID-19 que se oponen a los edictos perjudiciales sobre la (vacuna del) COVID-19.

Este británico de 47 años, de origen afgano, reside legalmente en Estados Unidos desde 2021 y posee una tarjeta de residencia permanente (la llamada Green Card), según su demanda. Su esposa e hija son ciudadanas estadounidenses.

Violación de la libertad de expresión

El presidente Donald Trump lleva a cabo una amplia ofensiva contra las normas de la UE sobre tecnología que imponen estrictas regulaciones a plataformas, como la notificación de lo que consideren "contenidos problemáticos", que Washington considera una violación de la libertad de expresión.

La denuncia de Ahmed, presentada el miércoles ante un tribunal de Nueva York, afirmaba que se enfrentaba a la "perspectiva inminente de arresto inconstitucional, detención punitiva y deportación", medida que un juez bloqueó temporalmente el jueves.

"El gobierno federal ha dejado claro que Ahmed está sujeto a 'SANCIONES'" por la labor de la ONG que fundó y dirige, el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés), añade la demanda.

Este centro estudia las políticas de moderación de las principales plataformas de redes sociales y ha denunciado reiteradamente las prácticas de X, antes Twitter y propiedad del multimillonario Elon Musk, aliado de Trump.

Se programó una audiencia preliminar para el lunes, según un fallo judicial.

Los sancionados junto con Ahmed son Clare Melford, directora del grupo Global Disinformation Index, de Reino Unido; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la ONG alemana HateAid, y el francés Thierry Breton, excomisario europeo de asuntos digitales.

"Censura extraterritorial"

Las acciones de estos individuos constituyen una "censura extraterritorial" en detrimento de los intereses estadounidenses, argumentó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en X.

El gobierno estadounidense acusa a la ONG de Ahmed de haber "incitado a las plataformas a eliminar de sus listas a doce antivacunas estadounidenses", entre ellos el actual secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., detalló la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, en X.

Rubio y Rogers, la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, figuran en la demanda de Ahmed.

Consultado el jueves, el Departamento de Estado se mostró desafiante.

"La Corte Suprema y el Congreso han dejado claro en varias oportunidades: Estados Unidos no está en la obligación de permitir que extranjeros vengan a nuestro país o que residan aquí", dijo a la AFP un vocero de ese departamento.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

