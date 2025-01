Expectación y emociones alrededor de la toma de posesión de Trump en Washington

WASHINGTON .- Seguidores del presidente electo, Donald Trump, no han perdido el entusiasmo a pesar de las bajas temperaturas que se aproximan a la capital de la nación y que obligaron a mover la ceremonia de investidura del próximo lunes, al interior del Capitolio, en un espacio conocido como La Rotonda, marcando así la primera vez en 40 años que un mandatario no presta juramento en las escaleras exteriores del emblemático edificio, desde la segunda presidencia de Ronald Reagan, en 1985.

“Estoy un poco decepcionado por no poder ver al presidente Donald Trump. Yo tenía tickets para el Capitolio, pero por las bajas temperaturas... Pero no importa, estar en Washington es importante y estoy contento de que Trump haya vuelto a la Casa Blanca porque me gusta su lema de América Primero”, dijo a Diario Las Américas George Mitchell, quien vino de Alabama para estar presente en la toma de posesión en Washington.