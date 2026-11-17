En menos de tres meses han ocurrido dos tragedias en el parque del Gran Cañón del Colorado (Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado)

ARIZONA.- Tres personas fallecieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban en las inmediaciones del borde norte del Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado, en el estado estadounidense de Arizona, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés).

Los restos de la aeronave y el campo de escombros fueron localizados por personal del parque en torno a las 10.15 horas (hora local) de este lunes en la zona conocida como Basin, sin que se hayan hallado supervivientes entre sus tres ocupantes.

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Las operaciones de búsqueda

El Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón recibió el aviso sobre la desaparición de la aeronave, un modelo Piper Comanche, alrededor de las 23.30 horas del domingo, situándose su última ubicación conocida precisamente en las proximidades del área de Basin, en el borde norte del cañón.

Durante la madrugada de este lunes, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizó un rastreo aéreo utilizando cámaras infrarrojas y equipos de visión nocturna, en el que también participaron equipos de búsqueda y rescate de los condados de Coconino y Kane, así como el Centro de Coordinación de Rescate de la Fuerza Aérea estadounidense.

Las autoridades han señalado que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) asumirá la investigación para esclarecer las causas del siniestro con el apoyo del Servicio de Parques Nacionales, mientras que la identidad de los tres fallecidos no ha sido divulgada por respeto a la privacidad de sus familias.

Hace dos meses hubo otra tragedia

Hace dos meses ocurrió una tragedia en el parque del Gran Cañón cuando hubo una inundación debido a las fuertes lluvias que originaron la crecida del río Colorado.

Un campamento en el que acampaban tres amigos fue destrozado por las aguas. Dos de los excursionistas fallecieron y el tercero, aún está desaparecido.

Los equipos de rescate de la zona consiguieron evacuar y rescatar a 82 personas.

FUENTE: Con Informción de Europa Press/Informativo Telecinco