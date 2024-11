Fallece reconocido líder del exilio cubano Guillermo Novo Sampol

Junto a su hermano Ignacio, ya fallecido, fundaron el Movimiento Nacionalista Cubano en la ciudad de Nueva York en 1959. Plantearon una renovación radical del nacionalismo cubano basado en la raíz occidental de la civilización cubana.

Su tesis fue de resistencia y guerra total contra el castrocomunismo planteando correctamente que este era una fuerza destructora de la nación cubana.

Encabezó la resistencia tanto a la asimilación de la comunidad cubana en Estados Unidos, dejando a un lado la causa de Cuba libre, como a cualquier tipo de entendimiento o sumisión del exilio cubano al castrocomunismo.

Guardó prisión en múltiples ocasiones en Estados Unidos y en Panamá por su lucha por la libertad de Cuba.

Contribuyó decisivamente a la organización de la comunidad cubana, sobre todo en Nueva Jersey, y en la transformación de esta en una fuerza política y económica en los Estados Unidos, comprometida con la liberación de Cuba.

Ideas de Guillermo Novo Sampol por una Cuba libre

“Lo que se está perdiendo es nuestra patria y nuestro honor, y no solo para nosotros sino para todos los cubanos y no solo por ahora - sino que se está perdiendo para siempre”.

Estadio Roosevelt

15 de agosto de 1976

Union City, Nueva Jersey

___

“Sabemos bien que sí podemos decir que Cuba será libre. No será ni hoy ni mañana, pero no importa porque nuestros presos nos inspiran y armados de nuestras ideas continuaremos. Y si van tres o más presos detrás vienen tres más a ocupar sus puestos, y si cae uno herido o muerto atrás viene otro cubano digno a ocupar su puesto y si matan dos más, dos más vienen y si nos matan y encarcelan a todos no importa porque atrás vienen los otros y cuando se acaben todos habrán más…”

---

“Y le gritamos a ellos y al mundo que con libertad provisional o sin ella, con Presidio o sin él, nuestro esfuerzo libertario continuará, pésele a quien le pese y disgústele a quien le disguste”. “Y le gritamos a ellos y al mundo que con libertad provisional o sin ella, con Presidio o sin él, nuestro esfuerzo libertario continuará, pésele a quien le pese y disgústele a quien le disguste”.

Durante prisión en Nueva York acusado de violar la Ley de Neutralidad de Estados Unidos

“Desde la Cárcel al Exilio Cubano”

25 de enero de 1974

---

“Todo aquel que no mantenga hoy, una postura digna y seria ante los comunistas que ocupan nuestra Nación, deja de ser cubano para convertirse en traidor a Cuba…”

“Marcha contra la Coexistencia”

Union City, Nueva Jersey

15 de noviembre de 1974

---

“Ya los tiempos de la politiquería y los bombines pasó, la responsabilidad histórica está en nuestros hombros y sabremos cumplir con ella. Estamos conscientes de que el camino fácil no existe, el regreso sin sacrificios es imposible. Allá aquellos que quieran el regreso con una humillante visa fidelista en las manos”.

“Marcha contra la Coexistencia”

Unión City, Nueva Jersey

15 de noviembre de 1974