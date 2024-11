Albita sobre Latin Grammy a la Excelencia: "Este premio es para todos los cubanos"

“Yo me enfoco en que la gente baile, se sienta feliz, y disfrute de la música”, declaró la cantautora tras ser consultada por la efervescencia política que sacude Estados Unidos tras las recientes elecciones presidenciales.

Y es que Albita, sin duda, siempre elige el camino de la alegría y la celebración, y sigue trabajando de forma incansable en llevar luz a su público del mundo y de Miami, donde se presentará en concierto el próximo 7 de diciembre, en una noche que promete ser inolvidable y estar colmada de ritmo y alma cubana.

Nuevo reconocimiento

Recibir el Latin Grammy a la Excelencia fue para Albita un momento tan sorprendente como emotivo. “Me enviaron un email donde me invitaron a una videollamada con el CEO de los Latin Grammy. Pensé que era para pedirme presentar un premio, como ya había hecho anteriormente. Pero no, cuando me explicaron de qué se trataba no podía parar de llorar […] No me lo imaginaba ni remotamente, por eso estoy humildemente agradecida”.

Rodeada de su hijo adolescente y su pareja en ese momento especial, Albita reconoce el logro como un tributo a su cultura. “Mis colegas, mis amigos artistas me han felicitado, y sinceramente siento este reconocimiento como un premio para todos los cubanos donde quiera que estén. Este premio es de ellos”.

Cabe destacar que este reconocimiento también significa un tributo a su carrera independiente, algo que -reconoce- no ha sido nada fácil. “Cuando se es independiente el marketing y el poder llegar a tantos países es difícil... pero no me quejo, porque las redes sociales ayudan muchísimo. La parte económica es dura porque se asume todo a nivel personal, y eso implica trabajar de forma incansable”, reflexiona.

Pero Albita no se rinde. Con más de tres décadas viviendo en Estados Unidos, confiesa que, en sus inicios, tras cruzar la frontera en abril del año 1993, no pensó que seguiría haciendo música.

“Realmente pensé eso, pero Dios tenía otro plan para mí. Llegué con la idea de trabajar en lo que fuera para sacar a mi familia de Cuba, pero la vida y Dios me permitieron seguir viviendo de esto hasta el día de hoy”.

Desde sus giras con la legendaria Sonora Matancera y su vínculo con Celia Cruz, hasta sus encuentros con celebridades como Madonna, Gianni Versace y Elton John, la carrera de Albita ha estado llena de momentos memorables. “No estaba preparada para eso, me daba pena […] trataba de pasar lo más inadvertida posible. Son recuerdos que guardo con mucho cariño”, reconoce sobre la época en la que se rodeaba con grandes luminarias de la música y el espectáculo internacional.

Hoy, no descarta un proyecto digital, quizá un espacio en las redes sociales donde pueda compartir su historia y hablar de música con las nuevas generaciones.

Hace poco lanzó su álbum Por amor a mi tierra, un disco que homenajea sus raíces cubanas, y adelanta que espera lanzar un disco junto al legendario pianista Chucho Valdés. Con este trabajo y el Latin GRAMMY a la Excelencia que pronto llegará a sus manos, su carrera sigue iluminando escenarios con la misma energía que tuvo en sus inicios, haciendo que cada nota, cada verso, cada movimiento en el escenario sea un testamento de su amor por la música y su compromiso de llevar alegría al mundo.

Sobre Albita Rodríguez

Tras conquistar los corazones del mundo entero con éxitos como La parranda, Que manera de quererte, Chico chévere y Que culpa tengo yo de haber nacido en Cuba, Albita celebra un nuevo hito en su carrera que se suma a logros como haber sido seleccionada por la importante fotógrafa Annie Leibovitz para su libro de fotos titulado Women, a fines de los años 90.

Con su estilo único que ha trascendido las fronteras consolidando su carrera como cantante, compositora, productora y actriz, Albita ha participado en importantes obras musicales en Broadway como The Mambo Kings, Havana, y Carmen la Cubana, recibiendo excelentes críticas por su desempeño.

Cabe destacar que fue coronada como la Reina del Carnaval de la Calle Ocho en el año 2005 y tuvo su show de televisión La Descarga con Albita, un programa producido totalmente en vivo y dedicado a la música. Este show de televisión la llevó a recibir un premio Emmy tiempo después.

Por su enérgica y vibrante voz ha colaborado con distinguidas figuras de la industria como el reconocido pianista y jazzista cubano Chucho Valdés, y el influyente productor y empresario Emilio Estefan.

Este año la Academia de la Música Latina reconoció su impactante trayectoria artística como una de las mujeres más versátiles de nuestra época quien con su autenticidad y dominio del escenario, ha sabido mantener vivas sus raíces rindiendo tributo a la herencia musical de sus padres y destacándose como una de las más exuberantes cantautoras de los últimos tiempos.