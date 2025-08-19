martes 19  de  agosto 2025
NEGOCIACIONES

Altos mandos militares de EEUU y Europa dialogan sobre posible acuerdo de paz en Ucrania

El presidente Donald Trump recibió al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y a los principales líderes de la Unión Europea en la Casa Blanca, tres días después de su histórico encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos se reúne este martes en Washington con altos cargos militares europeos para discutir sobre las garantías a un posible acuerdo de paz en Ucrania, después de que Donald Trump descartara el envío de tropas estadounidenses de apoyo.

En un esfuerzo diplomático por poner fin a la guerra, Trump recibió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a los principales líderes de la Unión Europea a la Casa Blanca el lunes, tres días después de su histórico encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Trump afirmó que Putin, a quien llamó en medio de las conversaciones del lunes, había acordado reunirse con Zelenski y aceptar algún tipo de garantías de seguridad occidentales para Ucrania frente a Rusia; promesas que Kiev y los dirigentes europeos recibieron con extrema cautela.

Putin propuso reunión en Moscú

Putin propuso celebrar la cumbre con Zelenski en Moscú, informaron tres fuentes cercanas a la llamada de Trump. Una de las fuentes indicó que Zelenski rechazó inmediatamente el lugar.

En tanto los gobernantes occidentales impulsan un acuerdo, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, general Dan Caine, sostiene conversaciones en Washington con altos cargos militares europeos en torno a "las mejores opciones para un potencial acuerdo de paz en Ucrania", informó un funcionario de defensa a la AFP.

Estas conversaciones preceden a la reunión virtual de jefes militares de la OTAN prevista el miércoles, en la cual debería participar Caine.

Trump, quien ha criticado duramente la multimillonaria ayuda estadounidense a Ucrania, afirmó que las naciones europeas tomarían la iniciativa enviando tropas para asegurar cualquier acuerdo, una idea que Francia y Reino Unido han considerado.

"Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo Trump a Fox News.

El presidente dio su "garantía" de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, que Ucrania se una a OTAN.

Sin embargo, se mostró dispuesto a "ayudarlos" con apoyo aéreo y logísticas.

Trump recone junto a Putin que las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN son la causa de la guerra, en la que han muerto decenas de miles de personas.

Los líderes europeos, Ucrania y el predecesor de Trump, Joe Biden, calificaron ese asunto como un pretexto y señalaron como causa las declaraciones de Putin que rechazan la legitimidad histórica de Ucrania.

"Coalición de voluntarios"

Tras las conversaciones con Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, reunieron a unos 30 aliados de Ucrania, conocidos como la "coalición de voluntarios", para consultas virtuales.

Starmer les informó que los equipos de la coalición y funcionarios estadounidenses se reunirían en los próximos días para debatir las garantías de seguridad y "prepararse para el despliegue de una fuerza si cesan las hostilidades", declaró un portavoz de Downing Street.

Los líderes también debatieron cómo se podría ejercer mayor presión sobre Putin, incluso mediante sanciones, hasta que demostrara que estaba dispuesto a tomar medidas serias para poner fin a su invasión.

Ginebra como sede

Rusia, por su parte, ha advertido que cualquier solución debe proteger también sus propios intereses.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró a la televisión estatal que cualquier acuerdo debe garantizar los derechos de las personas de habla rusa que viven en Ucrania, argumento utilizado por Moscú para justificar su ofensiva.

Macron señaló al canal de noticias francés LCI que quería que la cumbre bilateral se celebrara en Ginebra, un lugar histórico para conversaciones de paz.

El canciller suizo, Ignazio Cassis, afirmó que su país ofrecería "inmunidad" al presidente ruso en caso de que acudiera "para una conferencia de paz", pese a la orden de detención internacional en su contra.

Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, han afirmado que la cumbre podría celebrarse en dos semanas.

Trump también busca una cumbre tripartita con su participación, mientras que Macron ha pedido una reunión a cuatro bandas con la participación de europeos, vitales para la seguridad de Ucrania.

La Casa Blanca declinó comentar un reporte del medio Politico de que Estados Unidos considera a Budapest como posible sitio de una reunión con Trump.

FUENTE: Con información de AFP.

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

