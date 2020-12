Familias se reúnen en fronteras de EEUU a pesar de pandemia

A fin de desacelerar la propagación de COVID-19, Estados Unidos, Canadá y México acordaron en marzo cerrar sus fronteras compartidas a los viajes no esenciales. Nueve meses después llegó la Navidad. Las familias en todo el mundo están desconectadas, pero tal vez ninguna más que las que se quedaron atrapadas en lados opuestos de una frontera internacional. Algunos no pueden cruzar legalmente, y otros no pueden darse el lujo de cumplir las cuarentenas si lo hicieran.