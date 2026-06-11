jueves 11  de  junio 2026
MEDIO AMBIENTE

Fenómeno El Niño ya comenzó, anuncia agencia estadounidense de monitoreo del clima

El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial y provoca cambios a escala mundial en los vientos y los patrones de lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) del océano Pacífico es, sin duda, el factor climático más influyente del planeta.&nbsp;

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) del océano Pacífico es, sin duda, el factor climático más influyente del planeta. 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica/CAPTURA DE PANTALLA

WASHINGTON.- El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó, informó este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), y los científicos esperan que se intensifique hacia finales de año, potencialmente alcanzando una fuerza histórica.

El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial y provoca cambios a escala mundial en los vientos y los patrones de lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Lee además
La temporada de huracanes 2026 será un 75% de una temporada promedio. 
POCOS CICLONES

Pronostican temporada de huracanes 2026 menos activa por efecto de El Niño
Imagen referencial. 
CICLONES

Temporada de huracanes 2026 sería menos activa en el Atlántico por influencia de El Niño

Los científicos temen que agregue temperatura a un planeta que ya se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles, y que amplifique los eventos meteorológicos extremos.

En su último informe, los científicos de la NOAA señalaron que "durante el último mes se desarrollaron condiciones propias de El Niño", tal como lo indican las temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio en el Pacífico.

"Existe un 63% de probabilidades de que se produzca un fenómeno de El Niño muy intenso entre noviembre y enero, el cual se situaría entre los episodios más fuertes registrados desde 1950", destacó.

Cada episodio de El Niño es diferente, pero los eventos de gran magnitud suelen seguir patrones conocidos.

Entre ellos figuran sequías en partes de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones en los vientos monzones de India y cambios en los regímenes de precipitaciones en toda la zona tropical.

El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve meses y un año.

Suele alcanzar su punto álgido a fin de año, pero el calor acumulado en los océanos se libera más lentamente hacia la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales al año siguiente.

Por eso muchos climatólogos temen que 2027 bata el récord del año más cálido jamás registrado.

Al igual que la NOAA, expertos meteorológicos de todo el mundo están cada vez más convencidos de que el fenómeno será intenso este año.

"En esta etapa, las probabilidades apuntan claramente a un evento de intensidad moderada a fuerte, o probablemente de fuerte a récord", declaró a la AFP Carlo Buontempo, director del servicio de cambio climático del observatorio europeo Copernicus.

"Sirena mortal"

En respuesta al pronóstico de la NOAA, Mohamed Adow -director del centro de estudios sobre el clima y energía Power Shift Africa- afirmó que para millones de personas en todo el mundo "no se trata de un simple pronóstico meteorológico más", sino de una "sirena mortal que debe inspirar temor".

"Significa lluvias fallidas, cultivos que se pierden, precios de los alimentos al alza y familias llevadas una vez más al límite".

A principios de este mes, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todos los países a considerar este probable fenómeno meteorológico intenso "como la urgente advertencia climática que realmente es".

"Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta", señaló.

"La única respuesta eficaz es una acción climática a la altura de la crisis: acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables, proteger a los más vulnerables e implementar sistemas de alerta temprana para todos", concluyó la mayor autoridad de las Naciones Unidas.

Temas
Te puede interesar

¿Qué es un "súper El Niño" y por qué aliviaría la temporada de huracanes en Florida?

Cierran un ala del Pentágono tras un "incidente con sustancias peligrosas"

Wall Street abre al alza impulsada por compañías tecnológicas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Escalada del conflicto

Trump afirma que Irán le pidió detener los bombardeos en el segundo día de ataques defensivos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un centro de votación en Bogotá el 31 de mayo de 2026. Los colombianos acuden a las urnas en unos comicios que determinarán la respuesta de la nación, asolada por el conflicto, a la creciente violencia: mantenerse a la izquierda y optar por el diálogo o virar a la derecha hacia la guerra total
COLOMBIA

Congresista del oficialismo se retracta y rectifica el auto que ordenaba suspender a Petro como presidente

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth
SEGURIDAD

EEUU ofrece dar "grandes noticias" sobre organizaciones "terroristas" en Venezuela

Imagen referencial. 
DESMENTIDO

EEUU niega que empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia. 
VENEZUELA

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena cierre de cárcel del Helicoide tras constatar torturas

Te puede interesar

Rossie Cordero Stutz, sheriff de Miami-Dade.
AL FÚTBOL EN AUTOBÚS

Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial 
MUNDIAL

Tres banderas, un solo sueño: el Mundial más grande de la historia ya está en juego

Imagen aérea del Pentágono.
ALARMA

Cierran un ala del Pentágono tras un "incidente con sustancias peligrosas"

Los sospechosos Anthony Enrique Gordon y Danette Lara fueron apresados por la policía de Miami Gardens.
GRAN BOTÍN

Récord histórico en Miami Gardens: incautan 42 kilos de drogas y $1.3 millones

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
seguridad nacional

Trump pide al Congreso aprobar $350.000 millones para el Pentágono y reformas electorales