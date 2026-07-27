lunes 27  de  julio 2026
Elecciones

Trump solicita a la Corte Suprema autorizar reajustes al voto por correo

La solicitud de la Administración fue presentada una semana después de que un tribunal de apelaciones de Massachusetts ratificara el bloqueo a la orden de Trump

Imagen de la estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada Corte Suprema de EEUU.

Imagen de la estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada Corte Suprema de EEUU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este lunes a la Corte Suprema de Justicia que autorice una orden ejecutiva que permanece bloqueada y busca hacer reajustes en el voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre y garantizar la seguridad.

La solicitud de la Administración fue presentada una semana después de que un tribunal de apelaciones de Massachusetts ratificara el bloqueo a la orden de Trump, emitida el pasado abril, que pretende establecer controles a las personas que voten por correo.

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La orden del republicano dispone que el Servicio Postal solo distribuya las boletas para el voto por correo a los electores que aparezcan como elegibles en los registros elaborados por los estados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia, controlados por los demócratas, se oponen a la medida y demandaron a la Administración Trump poco después de que se emitiera la orden, argumentando que era "inconstitucional" y que su verdadero objetivo era la supuesta "supresión" del voto.

Trump mantiene denuncia de "fraude"

En el camino hacia las elecciones de mitad de mandato, Trump ha reforzado sus denuncias sobre "el fraude en el voto por correo".

Además, el mandatario mantiene una campaña de presión para que el Congreso apruebe su iniciativa de ley 'Save America' que obligaría a los estados a exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en las elecciones federales con el fin de que migrantes indocumentados voten en las elecciones. Los demócratas mantienen una batalla para evitar la aprobación de la legislación.

El argumento que ha prevalecido para mantener congelada la orden ejecutiva de Trump sobre el voto electrónico ha sido que el presidente carece de autoridad para modificar las elecciones.

La Administración también ha demandado a 29 estados para intentar obtener copias de sus padrones electorales, que incluyen las fechas de nacimiento de los votantes, los números de licencia de conducir y parte de sus números de Seguro Social.

Por ahora, los tribunales han impedido que la Administración obtenga las listas de votantes en tres estados y aún no se han pronunciado en los demás.

El voto por correo adquirió una importancia sin precedentes durante las elecciones presidenciales de 2020, cuando millones de estadounidenses recurrieron a esa modalidad en medio de la pandemia de la COVID-19.

Pese a las denuncias de fraude del presidente Trump, funcionarios electorales, tribunales y agencias federales concluyeron que no existían pruebas de un "fraude generalizado" y aseguran que el sistema cuenta con múltiples mecanismos de verificación y auditoría, algo en lo que no creen los republicanos y apuntan que el fraude beneficia a los demócratas.

FUENTE: Con información de EFE

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