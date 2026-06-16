Fiscalía imputa a 15 personas por "obstaculizar" labores de agentes de inmigración en Minnesota

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detienen a un manifestante que llevaba una camiseta con la palabra "Antifa" en Minneapolis, el 5 de febrero de 2026.

WASHINGTON — La Justicia de Estados Unidos imputó este martes a 15 personas por conspirar para "obstaculizar" o agredir a agentes federales durante los megaoperativos migratorios que tuvieron lugar en Minnesota a inicios de año.

La acusación, que fue presentada por el fiscal Daniel Rosen, señala a los individuos de pertenecer a 'Antifa', un movimiento de ideología de extrema izquierda que las autoridades consideran un grupo organizado.

Doce de los acusados fueron arrestados en la mañana de hoy, uno ya estaba en custodia de las autoridades por otros cargos y los otros dos restantes siguen prófugos, según indicaron las autoridades durante una rueda de prensa en Minneapolis.

"Los cargos y arrestos anunciados hoy reflejan un amplio esfuerzo federal para hacer frente a conductas organizadas al margen de la ley que buscan obstaculizar la aplicación de la legislación federal, poner en riesgo a las fuerzas del orden y, lo que es más importante, poner en peligro a las mismas comunidades que estos acusados afirman falsamente estar protegiendo", indicó Rosen durante la rueda de prensa.

El fiscal añadió además que los individuos "están siendo acusados no por lo que dijeron sino por lo que hicieron".

"Obstaculizar" las labores de ICE

El documento detalla la imputación de cargos a estas 15 personas por "conspiración" para obstaculizar o herir a agentes del gobierno, además de otros cargos específicos a algunos de ellos como agresión, uso de armas, acoso y destrucción de la propiedad gubernamental.

El Gobierno alega que los acusados pertenecían a un grupo "militante" llamado Direct Action Minnesota (Acción Directa Minnesota) "dedicado y comprometido con la acción directa contra las leyes federales" y las normas migratorias, a través de "tácticas disruptivas (...) para desafiar, bloquear o impedir por la fuerza las redadas migratorias, detenciones y deportaciones".

La acusación detalla las "tácticas" que los acusados usaban para "obstaculizar" las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en su ciudad, como por ejemplo instalando barricadas en algunas calles, manteniendo a los agentes de migración bajo vigilancia y compartiendo información sobre dónde estaban en grupos de la plataforma de mensajes encriptados Signal.

Durante la llamada operación 'Metro Surge', que comenzó a finales de 2025 y se prolongó hasta los primeros meses de 2026, el Gobierno de Donald Trump desplegó cientos de agentes de ICE en Minneapolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos contra grupos proinmigrantes y activistas del Partido Demócrata. Dos de los activistas murieron, Renee Good y Alex Pretti. Good atropelló a un oficial de ICE, de acuerdo con imagenes de videos, y Pretti portaba un arma en las protestas.

Organización terrorista

El pasado mes de septiembre, Trump firmó un decreto presidencial que señala a 'Antifa' como una "organización terrorista"; sin embargo, no está claro cómo podrá aplicarse este decreto, ya que no existe una ley de terrorismo doméstico en EE. UU. que permita designar a un grupo como tal.

En marzo de este año, la Justicia estadounidense condenó en Texas a 8 personas por brindar apoyo al terrorismo, tras el primer juicio contra 'Antifa' en el país.

Los acusados también estuvieron relacionados con protestas en oposición a las políticas migratorias del Gobierno Trump. En su caso, la acusación provino de una manifestación a las afueras de un centro de ICE en la ciudad de Alvarado, Texas, que escaló a un tiroteo en el que un oficial de policía resultó herido.

FUENTE: Con información de EFE