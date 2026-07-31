Hermano del "Mencho" reconoce delitos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación

CIUDAD DE MÉXICO.- El hermano del fallecido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el "Mencho", se declaró culpable este viernes de cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas ante un juez de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años, originario del estado mexicano de Michoacán y conocido como "Tony Montana", admitió su responsabilidad por los delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por uso, porte y posesión de armas de fuego para favorecer la conspiración de narcotráfico, según un comunicado de la dependencia.

DIPLOMACIA Sheinbaum confirma contactos con Fujimori para restablecer las relaciones entre México y Perú

NARCOTRÁFICO Detienen en México a jefe regional de una facción del Cartel de Sinaloa, tras condena de Zambada

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Oseguera operó para organizaciones del narcotráfico durante más de dos décadas.

Inicialmente integró el Cartel del Milenio, aproximadamente entre 2002 y 2010. Posteriormente se unió a la organización encabezada por su hermano, el Mencho, quien cofundó el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Operativo contra el narcotráfico

El Mencho murió durante un operativo del Ejército mexicano contra su refugio en febrero de este año, una acción que desencadenó una ola de disturbios en distintas regiones del país.

Según el Departamento de Justicia, Antonio Oseguera desempeñó un papel clave en la estructura del CJNG, al coordinar el suministro de precursores químicos para la producción de metanfetamina y administrar el dinero procedente de las operaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

La lectura de su sentencia está prevista para el próximo 13 de noviembre. De acuerdo con el Departamento de Justicia, enfrenta una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

FUENTE: Con información de AFP