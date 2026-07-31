viernes 31  de  julio 2026
NARCOTRÁFICO

Hermano del "Mencho" reconoce delitos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación

El Departamento de Justicia informó que Antonio Oseguera Cervantes se declaró culpable ante un tribunal federal y será sentenciado en noviembre

Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) &nbsp;

Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

 

ARCHIVO/CAPTURA DE PANTALLA
Imagen referencial a drogas

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Dos hondureños extraditados a EEUU por narcotráfico

Dos hondureños extraditados a EEUU por narcotráfico

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El hermano del fallecido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el "Mencho", se declaró culpable este viernes de cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas ante un juez de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años, originario del estado mexicano de Michoacán y conocido como "Tony Montana", admitió su responsabilidad por los delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por uso, porte y posesión de armas de fuego para favorecer la conspiración de narcotráfico, según un comunicado de la dependencia.

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De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Oseguera operó para organizaciones del narcotráfico durante más de dos décadas.

Inicialmente integró el Cartel del Milenio, aproximadamente entre 2002 y 2010. Posteriormente se unió a la organización encabezada por su hermano, el Mencho, quien cofundó el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Operativo contra el narcotráfico

El Mencho murió durante un operativo del Ejército mexicano contra su refugio en febrero de este año, una acción que desencadenó una ola de disturbios en distintas regiones del país.

Según el Departamento de Justicia, Antonio Oseguera desempeñó un papel clave en la estructura del CJNG, al coordinar el suministro de precursores químicos para la producción de metanfetamina y administrar el dinero procedente de las operaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

La lectura de su sentencia está prevista para el próximo 13 de noviembre. De acuerdo con el Departamento de Justicia, enfrenta una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

FUENTE: Con información de AFP

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