viernes 28  de  noviembre 2025
ESTADOS UNIDOS

Muere la soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

El presidente Trump informó que Sarah Beckstrom, herida durante el tiroteo cerca de la Casa Blanca, falleció ayer y evalúa deportar a familia del pistolero

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la muerte de Sarah Beckstrom, una soldado que, junto a otro miembro de la Guardia Nacional, recibió impactos de bala mortales de un hombre armado, cerca de la Casa Blanca.

"Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros", señaló Trump durante una alocución televisada este jueves desde su residencia de Florida.

"El otro joven está luchando por su vida. Está muy mal", añadió al referirse al sargento Andrew Wolfe, de 24 años de edad.

El presidente dijo además que el gobierno evalúa deportar a la familia del sospechoso, de nacionalidad afgana, después de pedir una revisión migratoria aún más intensa de todos los afganos, tras el ataque.

Una decisión que ha ampliado a todos los inmigrantes “del Tercer Mundo” que ingresaron a EEUU durante la administración de Joe Biden.

Sospechoso en Washington

Trump calificó el hecho de "acto terrorista".

El presunto autor de los disparos, quien resultó herido y se encuentra bajo arresto, fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, quien llegó a EEUU en 2021 bajo la Operación Bienvenidos Aliados y colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán, según las autoridades.

Vivía en Bellingham, en el estado de Washington, en la costa oeste, con su esposa y sus cinco hijos, y condujo por todo el país para llegar a la capital estadounidense, informó la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro.

El sospechoso disparó a los miembros de la Guardia Nacional con un revólver Smith & Wesson calibre 357, señaló.

Este viernes, el embajador talibán en Qatar pidió una “amplia investigación” sobre el sospechoso de disparar a los dos soldados en Washington.

“Según los informes, esta persona formaba parte de las fuerzas de seguridad que entonces operaban bajo la CIA”, dijo Suhail Shaheen en una declaración dada a una cadena de noticias estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP, Cnnenespañol, Redacción DLA

