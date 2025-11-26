Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Varias personas fueron baleadas en un tiroteo ocurrido este miércoles poco antes de las 2:30 p.m., a solo dos calles al norte de la Casa Blanca, en la intersección de la 17th Street y la I Street NW, junto a Farragut Square Park, según informó News4 citando a fuentes policiales.
De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), la escena ya ha sido asegurada y un sospechoso se encuentra bajo custodia, anuncio que se hizo público en redes sociales poco antes de las 3 p.m. La portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, señaló de su lado que "la Casa Blanca ha sido informada de esta situación trágica y el presidente Trump se mantiene al tanto".
Fuerte despliegue de emergencia
Lo que se conoce es que al menos tres personas fueron alcanzadas por disparos. Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos. Las identidades de los afectados aún no han sido reveladas.
En el lugar se desplegaron decenas de vehículos policiales y equipos de emergencia, que acordonaron varias calles alrededor del área del incidente, cercana a un hotel situado al noroeste de la Casa Blanca. Testigos habían reportado que una de las víctimas fue ingresada en una ambulancia con el rostro cubierto de sangre.
Trump y JD Vance lejos de la zona
Aunque el ataque ocurrió en las inmediaciones de la Casa Blanca, tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente JD Vance se encuentran fuera del Distrito de Columbia. Trump está en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Vance se encontraba en Fort Campbell, una base del Ejército entre Tennessee y Kentucky.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque.
