Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

MIAMI. - El programa estatal de Asistencia para la Erradicación del Fentanilo (SAFE) de Florida logró una confiscación histórica de 485 libras de fentanilo, cantidad suficiente para causar la muerte de más de 100 millones de personas.

El gobernador Ron DeSantis anunció los resultados el martes, como parte de una estrategia integral para combatir el tráfico de esta droga y desmantelar las operaciones de cárteles en la región.

ATAQUE Un tiburón hiere gravemente a un niño de 8 años en los Cayos de Florida

Ofensiva estatal

Las agencias de seguridad de Florida, con el apoyo del programa SAFE, ejecutaron una serie de operativos exitosos en varios puntos del estado.

En Orlando, agentes del FDLE arrestaron a un miembro de alto rango de un cártel que distribuía fentanilo y metanfetamina, con una incautación de más de dos kilos de fentanilo.

En otra acción coordinada, agentes en Orlando, Jacksonville y Fort Myers detuvieron a múltiples sospechosos de una red vinculada a un cártel mexicano.

También en Orlando, la ‘Operación Burn Baby Burn’ desmanteló una organización que importaba fentanilo desde México y California, lo que resultó en diecisiete arrestos y la incautación de drogas valoradas en 1.5 millones de dólares.

FENTANILO (ED) colin-davis -unsplash.jpg 2023 Polvo del mortal fentanilo mezclado con otras drogas. Colin Davis /Unsplash

Impacto en comunidades

Las acciones no se limitaron al centro de Florida. En el sur del estado, el FDLE desarticuló una red que distribuía metanfetamina mezclada con fentanilo a través de traficantes en moteles.

En Jacksonville, la ‘Operación Escalera Jacobs’ cortó un canal de suministro del Cártel del Golfo que introducía mensualmente millones de dólares en cocaína, fentanilo y metanfetamina al noreste de Florida.

Este operativo concluyó con 14 arrestos y la incautación de 75 kilos de cocaína y fentanilo.

Las autoridades también destacaron el arresto en el Panhandle de un traficante de personas del Cártel del Golfo, previamente deportado dos veces.

Inversión y estrategia a futuro

Desde su implementación, el programa SAFE ha financiado 200 investigaciones que culminaron con 2.127 arrestos.

Además de la importante cantidad de fentanilo, las autoridades incautaron 545 libras de cocaína, más de 63.000 pastillas de fentanilo, 4.6 millones de dólares en efectivo y más de 730 armas de fuego.

El gobernador DeSantis adelantó que recomendará una mayor inyección de fondos en el próximo presupuesto para continuar con esta iniciativa.

"Dos años después, el impacto es claro: SAFE aumenta los recursos de las fuerzas del orden, ayuda a desmantelar operaciones de carteles y genera confiscaciones récord de fentanilo y otras drogas mortales", declaró el mandatario.

El programa SAFE se perfila como un modelo que otros estados podrían adoptar para enfrentar la crisis de opioides, según DeSantis.