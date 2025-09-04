Multimillonaria renovación para Lincoln Road en Miami Beach

El teatro Colony Theatre en el popular boulevard Lincoln Road, en Miami Beach.

MIAMI .- Tras dos años y medio de espera, la anunciada multimillonaria renovación de Lincoln Road , en Miami Beach , comienza el viernes 5 con la habitual presencia de funcionarios públicos y asociados a la restauración de la importante via peatonal.

“Esta histórica inversión garantiza que Lincoln Road siga siendo un lugar emblemático de Miami Beach”, declaró el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner.

Los arreglos incluyen luces led, renovación de jardineras, fuentes y paseos, entre otros detalles, que facilitarían el acceso a las decenas de restaurantes y locales comerciales que abundan allí.

“Creamos una experiencia peatonal más segura, vibrante y de primera clase, y me comprometo a lograr esta transformación”, aseguró.

De hecho, el multimillonario proyecto fue anunciado por el entonces alcalde Dan Gelber, en febrero de 2023, con 60 millones de dólares estimados en presupuesto, no es hasta ahora que comienza la primera fase de las obras con 29.4 millones según informa la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones del municipio floridano.

La popular vía peatonal y comercial, que fue construida en los años 1920 y más tarde renovada, es uno de los centros de atracción más populares de La Playa y Florida.

Cuentan los historiadores que vía fue construida por el promotor inmobiliario Carl Fisher, en 1912, y más tarde, en los años 1960, rediseñada por el arquitecto Morris Lapidus, el mismo que ideo hoteles como Fontainebleau y Eden Roc, para convertirla en uno de los primeros centros comerciales para peatones del país, incorporando elementos como paseos, jardines y fuentes.

Lapidus describió Lincoln Road como "el lugar que más me complace" entre los tantísimos proyectos arquitectónicos que diseñó.

Entretanto, la alcaldía anuncia que grandes inversores, como Robert Rivani de Black Lion Investment Group, apuestan por adquirir inmuebles en el céntrico paseo.

Los planes incluyen proyectos de lujo que aún no se han anunciado, pero anticipan la reafirmación del apodo que recibe la calle Playa de los Multimillonarios.

No obstante, hay quienes creen que las obras traerán inconvenientes a vecinos, peatones y comerciantes en la zona.

“Si construyen apartamentos de lujos, ya veremos el alquiler dispararse de un día a otro, como sucede en Brickell Avenue y otros lugares”, comentó Sandra, vecina de South Beach.

Por otra parte, hay comerciantes que muestran preocupación con el tiempo que demoren las obras.

“Veremos qué sucede”, comentó Miguel, camarero de uno de los restaurantes. “En Flagler Street (en Miami) y en Giralda (Coral Gables), las obras de renovación acabaron con varios negocios”, reclamó.