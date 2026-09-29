Florida incluye en su lista de organizaciones terroristas a Hermanda Musulmana y Antifa

El Gobierno de Florida aprobó este martes designar como organizaciones terroristas al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, en inglés), a la Hermandad Musulmana y al movimiento antifascista conocido como Antifa, una decisión que entrará en vigor el 5 de noviembre.

La lista suma 96 grupos extranjeros ya designados por el Departamento de Estado estadounidense, entre ellos figuran las bandas criminales Tren de Aragua, Cartel de los Soles, siete carteles mexicanos, como el de Sinaloa, y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

"Hoy, Florida trazó una línea frente al terrorismo", afirmó en un video difundido en X el fiscal general del estado, James Uthmeier.

CAIR, según Uthmeier, tiene vínculos con personas relacionadas con Hamás: alegó que su líder se reunió en 1993 con miembros de esa organización y que uno de los fundadores de su filial en Texas fue condenado a 65 años de prisión por apoyar a terroristas. Además, atribuyó a Antifa ataques a centros contra el aborto en Florida, entre muchos otros actos vandálicos de extrema violencia.

Castigo al apoyo al terrorismo

La ley estatal que ampara las designaciones, en vigor desde julio, castiga el apoyo material a las organizaciones incluidas en la lista y obliga a expulsar de los colegios universitarios públicos a los estudiantes que las "promuevan".

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que representa a CAIR, la votación duró unos 30 segundos y se realizó sin debate, mientras su abogada pidió la palabra sin que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se la concediera.

DeSantis y su gabinete habían aprobado el 11 de septiembre el reglamento que permite al estado elaborar su propia lista de organizaciones terroristas, al margen de la del Gobierno estadounidense.

Si los tribunales no frenan la designación, CAIR tendrá que cerrar sus operaciones en Florida bajo la amenaza de sanciones penales contra sus empleados, directivos y voluntarios, según la ACLU.

"No hay ningún motivo legítimo para marcar a nuestros clientes con una etiqueta, imponerles sanciones penales devastadoras y obligarlos a cerrar sus puertas en Florida", afirmó en un comunicado Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.

Operaciones criminales con el uso de la democracia estadounidense

Shamsi sostuvo que CAIR, la mayor organización de derechos civiles de los musulmanes del país, está en el punto de mira.

La agenda de los radicales musulmanes ha demostrado ser uno de los peores enemigos internos de EEUU y ningún estado debería permitir que los extranjeros vengan a exigir derechos de sus culturas e ideologías antioccidentales, aprovechándose de las libertades y la democracia estadounidenses.

CAIR y su filial en Florida ya habían demandado en julio al gobernador ante un tribunal federal por considerar que la ley vulnera la libertad de expresión y el derecho a un proceso con garantías. La ACLU anunció que pedirá que se suspendan las designaciones.

Estas organizaciones se han atribuido de forma arrogante e inconstitucional el uso y la manipulación de las leyes en el sistema democrático de EEUU como si el poder de un gobierno estatal estadounidense no sirviera de nada frente a organizaciones extranjeras que operan en contra EEUU y de su seguridad nacional en territorio norteamericano.

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FUENTE: Con información de EFE