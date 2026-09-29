Florida ejecuta a reo por el asesinato de una mujer en 1995, es el condenado número 16 en este año

MIAMI . Florida tiene previsto ejecutar este martes a Curtis Wilkie Beasley , un veterano del Ejército, de 77 años edad, condenado por el asesinato a martillazos de una mujer en 1995, en la decimosexta pena capital que aplica ese estado en lo que va de año.

Beasley recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la prisión estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según una orden firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

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Estados Unidos ha ejecutado este año a 28 reos, 15 de ellos en Florida y los otros 13 en cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida rechazó la solicitud de los abogados de Beasley para frenar su ejecución, al alegar que necesita una silla de ruedas y padece depresión.

La defensa alegaba que ejecutar a alguien de su edad y con deterioro cognitivo es inconstitucional, y el tribunal respondió que la única prohibición por edad protege a quienes cometieron el delito siendo menores de 18 años.

En 1998, Beasley fue condenado por matar a martillazos en 1995 a Carolyn Monfort, de 62 años, en su vivienda al suroeste de Orlando, donde se alojaba mientras realizaba trabajos de mantenimiento en unos apartamentos que ella administraba.

Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) recordó que el jurado recomendó la pena capital por diez votos contra dos y sostuvo que casi ningún otro estado admite una recomendación no unánime.

Texas aplicó el jueves pasado la inyección letal a Ker'Sean Olajuwa Ramey, mientras Florida tiene fijada para el 20 de octubre la ejecución de William Reaves Jr. y Tennessee prevé ejecutar el próximo miércoles a Christa Pike, quien sería la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años, fue condenada por matar a una compañera de clase en un ataque de celos cuando ambas eran adolescentes.

Florida ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna, y con Beasley se sitúa a tres de igualarlo, para un total de 44 ejecuciones desde que Ron DeSantis llegó al cargo en 2019.

FUENTE: Con información de EFE/Tampahoy.com