martes 29  de  septiembre 2026
CONDENA

Florida ejecuta a reo por el asesinato de una mujer en 1995, es el condenado número 16 en este año

La condena se cumplirá este martes en una prisión estatal. EEUU ha ejecutado este año a 28 reos, y 15 de ellos han sido en Florida

La prisión estatal de Florida en Raiford (Internet)

La prisión estatal de Florida en Raiford (Internet)

Por Julián Varela

MIAMI. Florida tiene previsto ejecutar este martes a Curtis Wilkie Beasley, un veterano del Ejército, de 77 años edad, condenado por el asesinato a martillazos de una mujer en 1995, en la decimosexta pena capital que aplica ese estado en lo que va de año.

Beasley recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la prisión estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según una orden firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Lee además
Luigi Mangione, acusado por la fiscal general, comparece en el Tribunal Penal de Manhattan el 23 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
JUSTICIA

Tribunal federal libra de la pena de muerte a acusado por asesinato de ejecutivo de empresa de salud
 Jeanine Pirro afirmó que cualquier persona que cometa actos de violencia política le caerá el peso de la ley (Europa Press)
CONDENA

EEUU anuncia que pedirá pena de muerte para acusado de matar a empleados de la Embajada de Israel

Estados Unidos ha ejecutado este año a 28 reos, 15 de ellos en Florida y los otros 13 en cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida rechazó la solicitud de los abogados de Beasley para frenar su ejecución, al alegar que necesita una silla de ruedas y padece depresión.

La defensa alegaba que ejecutar a alguien de su edad y con deterioro cognitivo es inconstitucional, y el tribunal respondió que la única prohibición por edad protege a quienes cometieron el delito siendo menores de 18 años.

En 1998, Beasley fue condenado por matar a martillazos en 1995 a Carolyn Monfort, de 62 años, en su vivienda al suroeste de Orlando, donde se alojaba mientras realizaba trabajos de mantenimiento en unos apartamentos que ella administraba.

Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) recordó que el jurado recomendó la pena capital por diez votos contra dos y sostuvo que casi ningún otro estado admite una recomendación no unánime.

Texas aplicó el jueves pasado la inyección letal a Ker'Sean Olajuwa Ramey, mientras Florida tiene fijada para el 20 de octubre la ejecución de William Reaves Jr. y Tennessee prevé ejecutar el próximo miércoles a Christa Pike, quien sería la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años, fue condenada por matar a una compañera de clase en un ataque de celos cuando ambas eran adolescentes.

Florida ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna, y con Beasley se sitúa a tres de igualarlo, para un total de 44 ejecuciones desde que Ron DeSantis llegó al cargo en 2019.

FUENTE: Con información de EFE/Tampahoy.com

Temas
Te puede interesar

Fiscal asegura que hijo de Rob Reiner no enfrentará la pena de muerte

Florida lleva a ChatGPT ante un juez y pide frenar nuevos modelos de IA

Líderes del sur de Florida defienden la Enmienda 3 y alivio fiscal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Eleiner Sánchez presentó una obstrucción intestinal y cuando fue trasaladada a un centro de salud ya era demasiado tarde (Cortesía de Un Mundo sin Mordaza)
DERECHOS HUMANOS

Muere bajo custodia exdirectora de cárcel venezolana por falta de atención médica

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio (centro)
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU cancela visas a altos funcionarios y jueces de varios países

A partir de 2027, las aseguradoras privadas de salud en Estados Unidos estarán obligadas a cubrir pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) mediante la recogida de muestras personales.
SALUD

El 12% de los cánceres en el mundo están vinculados con infecciones, según una investigación

Tomás Regalado, tasador de impuesto del condado Miami-Dade, defiende la Enmienda 3. 
MENOS IMPUESTOS

Líderes del sur de Florida defienden la Enmienda 3 y alivio fiscal

El defensa brasileño del Real Madrid, Eder Militao, celebra después de marcar un gol durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el Elche CF en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid el 23 de enero de 2022.  
Fútbol

El Real Madrid recupera a Militao mientras Mourinho afronta un entrenamiento bajo mínimos

Te puede interesar

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
TRANSICIÓN

Marco Rubio lo admite: Venezuela necesita elecciones "lo antes posible"

Por Julián Varela
Los presidentes ejecutivos de Nvdia y Meta respectivamente, Jensen Huang y Mark Zuckerberg en la Casa Blanca.
ESTRATEGIAS

Ejecutivos de la tecnología se reencuentran con Trump en la Casa Blanca

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, reacciona a la invitación a Putin a la cumbre del G-20 en Miami. 
PERSONA NON GRATA

Daniela Levine Cava arremete contra invitación a Putin a cumbre del G20 en Miami

James Uthmeier, fiscal general de Florida, lleva a OpenAI a los tribunales. 
CONTROL

Florida lleva a ChatGPT ante un juez y pide frenar nuevos modelos de IA

El Grupo IDEA.
COMUNICADO

Exjefes de Estado alertan sobre deterioro democrático en las Américas y defienden la Carta Interamericana