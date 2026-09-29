martes 29  de  septiembre 2026
ACCIÓN LEGAL

Miami-Dade presenta demanda por más de $750 millones tras incendio de incinerador en Doral

El Condado acusa a la operadora Reworld de desatender advertencias sobre los sistemas contra incendios. La empresa había atribuido parte de la responsabilidad al gobierno condal

Un bombero observa el estado de la planta situada en Doral.

Un bombero observa el estado de la planta situada en Doral.

MDFR
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Miami-Dade demandó el lunes por más de 750 millones de dólares a Reworld, la empresa que operaba el incinerador de basura devastado por un incendio en Doral en febrero de 2023, tras acusarla de mantener sistemas de protección averiados y dejar cerradas válvulas que debían suministrar agua a los rociadores.

La acción judicial, presentada contra Reworld Dade y su matriz, Reworld Holding Corporation, sostiene que esas fallas habrían permitido que un fuego inicialmente pequeño se propagara por la planta, una pieza esencial del sistema de disposición de residuos del condado. El monto reclamado no constituye una indemnización concedida y deberá debatirse ante un tribunal.

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“El Condado está tomando esta medida para recuperar los daños que ha sufrido y proteger a nuestros contribuyentes”, escribió la alcaldesa Daniella Levine Cava en su cuenta de X. La edil señaló que la demanda atribuye a la empresa años de infracciones de seguridad y deficiencias en el mantenimiento de equipos contra incendios.

Advertencias previas

Según el escrito judicial, Miami-Dade Fire Rescue emitió seis avisos de infracción en la instalación entre octubre de 2019 y septiembre de 2022. El Condado afirma que, antes del incendio, cinco sistemas de protección en el área donde se procesaba la basura habían sido señalados como averiados y no podían considerarse confiables para sofocar un fuego.

La demanda también acusa a empleados o contratistas de Reworld de cerrar válvulas que abastecían varios sistemas de rociadores. Una de ellas, sostiene el gobierno condal, permaneció cerrada aproximadamente un año, un señalamiento de la parte demandante que aún no han sido probado en juicio.

El incendio comenzó el 12 de febrero de 2023. De acuerdo con la cronología presentada por Miami-Dade, una cinta transportadora se detuvo alrededor de la 1:33 p. m.; las primeras llamas aparecieron cerca de las 2:10 p. m. y la llamada al 911 se realizó aproximadamente a las 2:16 p. m.

El Condado asegura en su acción legal que las alarmas y los sistemas automáticos de extinción no respondieron oportunamente. El fuego ardió o permaneció latente durante 18 días.

Disputa anterior

La planta procesaba alrededor de un millón de toneladas de basura al año, cerca de la mitad de los residuos atendidos por el sistema condal, y generaba electricidad. Desde su cierre, Miami-Dade ha tenido que enviar esos desechos a otros vertederos.

En la demanda, el gobierno del Condado cifra el valor de reposición de la instalación en más de 500 millones de dólares y reclama además gastos de respuesta, limpieza y disposición alternativa de basura, entre otras pérdidas.

Reworld ya había rechazado acusaciones anteriores del Condado. En una carta de noviembre de 2025, la empresa sostuvo que Miami-Dade conocía el deterioro de la planta y debía asumir inversiones para mejorarla, además de cuestionar cómo estaba asegurada.

Esta carta no constituye una respuesta a la demanda presentada este lunes, sobre la cual aún no se conoce una reacción específica de la compañía.

El litigio se abre mientras el Condado sigue sin construir una instalación que reemplace la planta de Doral y continúa enviando a otros vertederos los residuos que antes procesaba allí.

Más de tres años después del incendio, Miami-Dade enfrenta a la vez la disputa por quién debe asumir las pérdidas y la decisión pendiente sobre dónde levantar una nueva planta.

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