Al intentar acceder a la página web www.ofa.us se encuentra que la página como tal con el de All On The Line, proyecto del Comité Nacional de Redistribución de Distritos Democráticos. Las donaciones que recibe OFA son recaudadas por la organización All On The Line (AOTL), según indica su portal digital a través de Act Blue, la plataforma recaudadora de fondos más importante del partido demócrata.

DIARIO LAS AMÉRICAS intentó conocer a través de Act Blue la cifra recaudada por OFA o All On The Line desde enero de 2013 hasta 2020. En respuesta, Rebecca Galanti, portavoz de Act Blue, informó que ellos no ofrecen números de grupos específicos y nos recomendó preguntarles directamente a esos grupos.

Pero Act Blue informó el pasado 20 de septiembre que tras el fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg en el transcurso de 28 horas, recaudó 91 millones dólares.

Según lo hizo público un despacho de la agencia Europa Press, la directora de ActBlue, Erin Hill, dijo en un comunicado que “esta respuesta de récord de pequeños donantes demuestra que la izquierda ansía cumplir con su última voluntad [de la jueza Ginsburg] y contratacar frente a Trump y (al presidente del Senado, Mitch) McConnell y su intención de nombrar a su sucesora [en la Corte Siprema]”

También, indica el comunicado que "las bases están enardecidas y están invirtiendo para recuperar la mayoría en el Senado y la Casa Blanca eligiendo a los candidatos demócratas y reforzando a las organizaciones de vanguardia para el inminente combate de confirmación de jueza".

En la presente campaña ActBlue hasta finales de agosto había recaudado en la presente etapa electoral más de 3.000 millones de dólares para campañas demócratas.

En el 2013, año de fundación de OFA que fue anunciada por la exprimera dama Michelle Obama y Jim Messina, quien fuera jefe de campaña del Obama cuando se postuló por la reelección, OFA recaudó 4,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2013 y otros 8,2 millones en el segundo. Para el tercer trimestre acumulaba 21 millones de dólares, duplicando el número de donantes que de 109.582 aumentó a 237.688 en ese mismo período, revela una investigación de Open Secret News.

Una de las principales donantes de OFA fue Anne Getty Earhart, heredera de la fortuna petrolera de Paul Getty, y presidenta de la fundación ambientalista Marisla.

Otro de los grandes donantes de la organización es la corporación Amalgamated Bank de Nueva York, propiedad del sindicato Service Employees Internacional Union (SEIU), el banco de sindicalistas más grande del país que posee más de 4 billones en activos. El sindicato es una de las organizaciones de apoyo de Black Lives Matter, revela el sitio web del SEIU.

Otros contribuyentes importantes fueron Evan Goldberg, cofundador de una empresa de software en Silicon Valley; Olan Mills II, heredero de una cadena de fotografía; e Ian Simmons, el esposo de la heredera de Hyatt Hotels, Liesel Pritzker Simmons. Cada uno donó $ 100.000 a la organización.

La investigación publicada Por Influence Watch indica que en el 2017 los 11 principales donantes aportaron más de 480.000 dólares a OFA. Mientras que, en el 2016, el grupo de los 11 mayores donantes superó los 800.000 dólares.

Los principales donantes en ambos periodos son: Mark Gallogly, Evan Goldberg, Amalgamated Bank, Mary Quinn Delaney, Wayne Jordan, ImpactAssets donor advised fund, Sandra McNeil-Rogers, Judith Gibbons.

Pero la OFA solo divulgaba la lista de donantes que superaban los 250 dólares. El 60 por ciento de los donantes aportaban menos de 250 dólares, indica la plataforma de investigación Influence Watch. Otro 25 por ciento de las donaciones provino de 22 personas y un sindicato.

En opinión del economista y analista político Frank Rodríguez, no resulta fácil conocer quiénes son las personas u organizaciones que realizan estas grandes donaciones.

“Encontré una lista de personas, todos multimillonarios que están apoyando a este grupo que tiene una serie de estrategias para que sea difícil averiguar quién les está proporcionando el dinero, pero existen otros grupos (dedicados) a desenterrar todo esto y han publicado una lista, me leí los nombres de las personas, de dónde salió su dinero, si lo heredaron, hay una seria de filántropos, viudas y herederos de magnates y demás que les sobra el dinero y que les encanta todas estas ideas”, subrayó Rodríguez.

Alianza con el PAC

La alianza entre OFA y el Comité Nacional de Redistribución de Distritos Democráticos (NDRC), fue anunciada el 23 de octubre de 2017, para trabajar en función de la redistribución de los distritos legislativos.

El Comité Nacional de Redistribución de Distritos Democráticos, es un Comité de Acción Política (PAC) formado por el exsecretario de Justicia Eric Holder a principios de 2017, dedicado a financiar a políticos del Partido Demócrata y litiga contra acciones promovidas por políticos del Partido Republicano.

La organización informa a través de All On The Line que sus prioridades están enfocadas en nueve estados clave: Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Texas, y Wisconsin. Cinco de esos nueve son decisivos en la cruzada electoral.

El expresidente Obama en un correo electrónico divulgado por el portal Político.com, en octubre de 2017, escribió: “Los voluntarios y simpatizantes de la OFA proporcionarán la capacidad de organización de base y la movilización que necesitaremos para ganar las elecciones a nivel estatal y hacer avanzar otras iniciativas antes de la redistribución de distritos de 2021, asegurándose de que los estados estén en la mejor posición para trazar mapas justos”.

Un año más tarde, el 20 de diciembre de 2018, el expresidente Obama anunció la fusión del Comité Nacional de Redistribución de Distritos Democráticos y OFA, argumentando que crearía una "fuerza conjunta que se centra en este tema de singular importancia".

Los nuevos distritos para el Congreso o las legislaturas estatales estarán basados en los números que arroje el Censo 2020 que en estos momentos tiene lugar en el país.

All On The Line promueve el voto a favor de los candidatos demócratas Joe Biden y Kamala Harris porque apoyan la redistribución de distritos, "porque los votantes deberían tener el poder de determinar las elecciones".

All On The Line promueve el voto a favor de los candidatos demócratas Joe Biden y Kamala Harris porque apoyan la redistribución de distritos, "porque los votantes deberían tener el poder de determinar las elecciones".



Join them and pledge to end gerrymandering today. You can sign ️ the pledge here >> https://t.co/uHYXZZuuDJ pic.twitter.com/G7t5yfBTbo — All On The Line (@allontheline) August 21, 2020

El presidente Donald Trump ha propuesto excluir a los inmigrantes sin estatus legal del conteo del censo; de no ocurrir así, en la redistribución de los distritos y por tanto, de los escaños en el Congreso influiría el conteo de los 11 millones de personas sin estatus legal en el país.

Organizaciones de derechos civiles rechazan esta idea del Presidente, una de las demandantes es la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en los capítulos de Nueva York, Texas y California, se trata de una de las 24 organizaciones que integran OFA.

Un tribunal de Nueva York bloqueó un memorándum del presidente Trump que proponía excluir del censo a las personas sin estatus, pero el mandatario apeló esa decisión judicial.

