El régimen castrista y la notable reducción de sus aliados en la ONU

Aunque la Asamblea General de la ONU aprobó una vez más la resolución contra el supuesto embargo de Estados Unidos a Cuba, "el esfuerzo" de la delegación estadounidense, encabezada por el embajador, Michael Waltz, "denota un trabajo serio y consistente para desenmascarar la gran mentira de que Washington es la causa de los problemas en Cuba", afirma María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, quien también reprochó la abstención de Chile en la votación.

"Por primera vez se hace algo, nunca he visto a Estados Unidos como delegación actuar de manera activa sobre Cuba...Un esfuerzo como este, consistente, de cabildeo a los países, con presentación de materiales (gráficos) y testimonios nunca lo había visto en Naciones Unidas ", añade Werlau en una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS (DLA).

"Conozco el terreno", apunta la directora de esta organización sin fines de lucro fundada en 2001 para promover los derechos humanos con investigaciones e información contrastada sobre lo que sucede en la isla.

La provocación causada por el vocero del régimen en la sede de la ONU, Bruno Rodríguez, durante el discurso del representante de EEUU, Walz, en ese organismo internacional demostró hasta qué punto el castrismo se siente aislado y herido de muerte frente a la actual gestión diplomática de Washington para desenmascarar a la dictadura, que lleva 67 años ejerciendo el terrorismo de Estado y la represión contra el pueblo cubano, y en especial contra quienes levantan su voz para denunciar al régimen o enfrentarse a su barbarie.

Pero el totalitarismo cubano no se ha limitado a actuar dentro de la isla, sino en diversas regiones del planeta adonde ha exportado el fracaso de la ideología socialista-castrista y el fracaso de la revolución cubana, el pretexto para que la dinastía de los Castro se adueñara de la isla y la secuestrara bajo la peor y más feroz dictadura del Hemisferio Occidental.

Un giro al cabildeo castrista en Nueva York

La resolución, que cada año La Habana presenta en la Asamblea General de la ONU, fue aprobada el miércoles en su trigésimo cuarto año consecutivo con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Según Werlau, "el resultado es muy desfavorable en general, aunque comparativamente es mucho mejor".

"Hasta hace poco, Estados Unidos e Israel eran los que votaban en contra. Lo más interesante de este año fue el resultado de América Latina, cuyos países antes votaban a favor de la resolución".

Ahora, cinco países de la región votaron en contra (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay), seis se abstuvieron (Chile, Haití, Honduras, Jamaica, Perú y República Dominicana) y tres no votaron (Bolivia, El Salvador y Venezuela). Solo México y Brasil votaron a favor.

"Eso es revertir una tendencia muy importante que denota cómo Cuba ha ido perdiendo aliados y amigos en la región", apunta Werlau, quien recientemente participó junto a opositores y activistas cubanos en el evento "Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta" en la sede de ONU en Nueva York.

"Aunque es una resolución no vinculante, tiene un poder simbólico en el mundo. Sabemos que Cuba (el régimen de La Habana) utiliza esta resolución para obtener ayudas, credibilidad y presentarse como una víctima. Hay que acabar con eso", agrega.

Según Werlau, "Cuba, de manera inteligente, ha privilegiado países en el Caribe, en África y en el Pacífico, islas pequeñas, para introducir brigadas médicas y hacer una labor en sus embajadas mediante servicios de inteligencia. Esto ha ocurrido durante décadas, y nunca se han encontrado a nadie que le haga la contra para revertir eso. Así que lo que estamos viendo me parece muy significativo".

La abstención de Chile provoca desconcierto

En un boletín distribuido el jueves y titulado "Una votación menos adversa en la ONU contra las sanciones estadounidenses a Cuba", Archivo Cuba destaca la abstención de Chile.

Según el texto, el embajador chileno ante la ONU, Roberto Ampuero, quien vivió en Cuba como joven exiliado de izquierda entre 1974 y 1979, y reflejó su paso por la isla en su novela "Nuestros años verde olivo" (1999), argumentó que "las sanciones recaen sobre los más vulnerables". El boletín añade que, "afortunadamente", Ampuero también hizo un llamado a favor de los derechos humanos y las reformas políticas en Cuba".

"Viví en Chile siete años y amo ese país. No sé bien por qué se abstuvo y para mí no es aceptable. Chile es un gran país, es un ejemplo para el mundo que debería ponerse del lado del pueblo cubano, especialmente si la derecha chilena, como es el caso, conoce las injerencias cubanas allí que casi acaban con ese país durante el gobierno de Allende", zanja Werlau.

Archivo Cuba no culpa al embajador Ampuero "por seguir las instrucciones de su canciller y presidente", mientras recuerda que Chile ha recibido a miles de cubanos que huyen de la dictadura.

"¿Puede Chile esperar que el Consejo de Seguridad de la ONU, con China y Rusia entre sus miembros, llegue a sancionar a Cuba?", pregunta en el comunicado de Archivo Cuba.

Presencia "desproporcionada" en la ONU de "diplomáticos" cubanos

Junto a los opositores y activistas José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Emilio Morales y Orlando Gutiérrez Boronat, la directora ejecutiva de Archivo Cuba fue recientemente acosada en un acto de repudio durante el evento "Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta", organizado por la Misión Permanente de Estados Unidos en la sede de la ONU en Nueva York.

"Me dio vergüenza ajena, en una sala llena de embajadores de distintos países del mundo, de medios de prensa... Fue una cosa patética, me hizo pensar quién da la orden de hacer esto, porque eso le hace daño (al régimen de) Cuba", manifiesta Werlau y añade:

"A lo mejor están frenéticos y desesperados y no piensan con la cabeza. Eso se lo hicieron al (ex secretario general de la OEA Luis Almagro); a mí me interrumpieron en Ginebra... Lo que pasa es que el régimen de Cuba, por décadas, ha trabajado a sus anchas en Naciones Unidas y nadie le ha hecho la contra, porque a nadie le importa, porque nadie gana nada. Ahora sí Estados Unidos trazó una raya aquí. Yo quiero ver qué pasará...", comenta.

Según la directora de Archivo Cuba, la presencia de funcionarios cubanos en Naciones Unidas "es desproporcionada”.

“¿Qué hace Cuba allí con 47 diplomáticos cuando el pueblo se muere de hambre y calamidades? Son las grandes potencias las que pueden tener un destacamento tan grande en una ciudad tan cara como Nueva York".

Según Werlau, la mayoría de esos supuestos diplomáticos cubanos "pertenecen al centro de inteligencia, eso se sabe. Cuando yo vivía en Nueva York, me encontraba a esos [supuestos diplomáticos] en todos los eventos académicos. Ahora tengo entendido que les prohibieron ir a las universidades, y eso me alegró mucho, porque allí es donde reclutaron a (los espías del régimen de La Habana) Ana Belén Montes, a Manuel Rocha. A toda esa gente las reclutan en las universidades americanas. Hay que hacer un cerco a todo esto", zanjó la activista.

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