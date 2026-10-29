jueves 29  de  octubre 2026
RESULTADOS

Economía de EEUU registra fuerte y sólido crecimiento en 3er trimestre

La economía estadounidense creció 3,4% en el tercer trimestre. Los analistas esperaban un buen desempeño, pero de 3,1% interanual

Imagen del Puerto de Miami.

Imagen del Puerto de Miami.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por Leonardo Morales

Estados Unidos registró un sólido crecimiento económico en el tercer trimestre, junto a una inflación controlada por debajo del 4%, según datos difundidos este jueves.

La economía estadounidense creció 3,4% en el tercer trimestre. Los analistas esperaban un buen desempeño, pero un poco inferior, de 3,1% interanual.

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En el segundo trimestre el crecimiento había sido de 2,2%.

"Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el tercer trimestre fueron incrementos en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público, que se vieron compensados por una disminución de las exportaciones", señaló la Oficina de Análisis Económico del departamento en un comunicado.

Por su parte, la inflación se ubicó en 3,6% interanual, en septiembre, según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal para establecer su política monetaria.

Esa cifra resultó ligeramente inferior al 3,6% que había anticipado el consenso de MarketWatch por el índice que mide directamente el consumo.

En medición intermensual, el aumento de la inflación fue de 0,5%, este sí conforme a las expectativas de los expertos.

La gestión presidencial

La Fed prefiere el índice PCE para medir la inflación, pues toma en cuenta un abanico más amplio de gastos de los hogares que la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El sólido crecimiento del PIB confirma lo que ha expresado Trump, que ha resaltado la fortaleza de la economía, cuando antes de la guerra contra el régimen terrorista de Irán los precios de la gasolina en EEUU rondaba los 2 dólares y en unos 9 estados por debajo de ese valor.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hizo subir los precios de la energía a nivel mundial.

A raíz de ese conflicto, los consumidores estadounidenses pagan en promedio un 42% más en las estaciones de servicio por la gasolina regular, según datos del club automovilístico AAA.

Los adversarios de Trump aprovechan los precios de la gasolina y un ascenso de la inflación para cuestionar su gestión de la economía.

Luego de una impresionante caída de los precios en 2025, el conflicto bélico en Medio Oriente provocó que el costo de bienes y servicios energéticos son un 21,3% más altos.

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FUENTE: Con información de AFP.

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