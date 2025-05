Breve historial de Carlos Fazio y su militancia

Carlos Fazio nació en Montevideo, Uruguay, en 1948. Fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), el grupo guerrillero urbano más importante de Uruguay durante los años 60 y 70. En el MLN-T, Fazio trabajó en prensa clandestina y propaganda revolucionaria. Tras ser perseguido por la dictadura militar, se exilió en México, donde se naturalizó ciudadano y desarrolló una carrera como periodista, escritor y académico. Su trayectoria lo vincula ideológicamente con los movimientos marxistas-leninistas y los regímenes bolivarianos del siglo XXI (El Viejo Topo, s.f.).

Análisis del artículo publicado en teleSUR

El texto publicado por Fazio se centra en los primeros 100 días de Marco Rubio como Secretario de Estado. Acusa a Rubio de promover una agenda hostil hacia los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua mediante sanciones, listas negras y apoyo a la oposición (Fazio, 2025a). No obstante, Fazio lanza acusaciones personales sin documentación verificable.

Entre las afirmaciones más graves figuran:

Supuesta malversación de activos de CITGO.

Vínculos con el lavado de dinero internacional.

Uso de su influencia política para encubrir a individuos investigados por el Departamento de Justicia.

Estas acusaciones se basan en fuentes anónimas y no ofrecen pruebas concretas. Aunque sí existen procesos judiciales contra el excongresista David Rivera, aliado de Rubio, por presunto cabildeo ilegal a favor del régimen venezolano (Departamento de Justicia de EEUU, 2022), no hay evidencia pública que involucre directamente a Rubio. En efecto, Rubio confirmó una reunión con Rivera, pero negó cualquier vínculo con las actividades ilícitas en cuestión (Fineout, 2022).

El rol de teleSUR: Herramienta de guerra informativa

teleSUR, medio financiado por los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha sido descrito por analistas como una plataforma de propaganda estatal con orientación antiestadounidense. La publicación del artículo refuerza la idea de que se trata de un ataque mediático coordinado para minar la credibilidad de Rubio justo cuando su política exterior afecta directamente los intereses de La Habana y Caracas.

El contenido del artículo se alinea con los intereses estratégicos de estos regímenes:

Rechazo a la reactivación de la Lista Restringida de Cuba (Rubio, 2025).

Oposición a las sanciones petroleras contra Venezuela (Paul Hastings LLP, 2025; Reuters, 2025).

Rechazo al apoyo de EEUU a Guyana en su disputa territorial con Venezuela.

Marco geopolítico: Por qué ahora

El ataque ocurre mientras Rubio impulsa una nueva doctrina hemisférica que combina:

Sanciones financieras a regímenes autoritarios.

Contención del crimen organizado transnacional.

Contrarresto de la influencia china en América Latina, especialmente en Panamá y el Caribe (Rubio, 2025).

La presión de EEUU ha resultado en pérdidas económicas y diplomáticas para actores como Cuba y Venezuela, lo que puede explicar el timing de la publicación. Aunque no existe evidencia directa de coordinación entre Fazio y servicios de inteligencia, el perfil ideológico del autor, la línea editorial de teleSUR y la narrativa del artículo permiten inferir un objetivo común: desacreditar al actor político que lidera la ofensiva regional contra los regímenes bolivarianos.

Conclusión

El artículo de Carlos Fazio representa un esfuerzo de propaganda política disfrazado de investigación periodística. Se aleja del análisis objetivo para caer en ataques personales sin sustento documental, enmarcados en un momento crítico para la política exterior de Estados Unidos. El respaldo mediático de teleSUR refuerza la tesis de que se trata de una maniobra comunicacional para proteger los intereses de los gobiernos de izquierda en América Latina ante la creciente presión ejercida por la administración Trump y su Secretario de Estado, Marco Rubio.

Referencias

Departamento de Justicia de EE. UU. (2022, 5 de diciembre). Former member of Congress charged with acting as an unregistered agent of Venezuelan national. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/former-member-congress-charged-acting-unregistered-agent-venezuelan-national

El Viejo Topo. (s.f.). Carlos Fazio | Autores. https://www.elviejotopo.com/autor/carlos-fazio/

Fazio, C. (2025a, 26 de abril). Los trapos sucios de Marco Rubio. teleSUR. https://www.telesurtv.net/opinion/fazio-trapos-sucios-marco-rubio/

Fineout, G. (2022, 6 de diciembre). Rubio confirms he met with indicted ex-Florida lawmaker over Venezuela. Politico. https://www.politico.com/news/2022/12/06/marco-rubio-david-rivera-venezuela-meeting-00072652

Paul Hastings LLP. (2025, 3 de febrero). Venezuela sanctions: Wind-down of General License 41 and introduction of secondary tariffs. https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/venezuela-sanctions-wind-down-of-general-license-41-and-introduction-of-secondary-tariffs

Reuters. (2025, 23 de abril). Venezuela launches Blend 22 crude exports ahead of U.S. licenses expiry. https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-launches-blend-22-crude-exports-ahead-us-licenses-expiry-2025-04-23/

Rubio, M. (2025, 31 de enero). Restoring a Tough U.S.-Cuba Policy. Departamento de Estado de EE. UU. https://www.state.gov/restoring-a-tough-u-s-cuba-policy/

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute.