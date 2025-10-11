sábado 11  de  octubre 2025
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"

El presidente Donald Trump, autor del plan de paz, indicó que el desarme de Hamás se abordaría en la segunda fase de las negociaciones

Terroristas de Hamás.

Terroristas de Hamás.

OMAR AL-QATTAA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El desarme de Hamás, previsto en el plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "fuera de discusión", aseveró este sábado un dirigente del grupo terrorista Hamás.

"La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable", afirmó el alto cargo bajo condición de anonimato.

Lee además
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acompañado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 7 de abril de 2025 en Washington, DC.
EEUU

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamás y la esperada liberación de rehenes
La firma del acuerdo fue celebrada por israelíes
ALTO AL FUEGO

Acuerdo entre Israel y Hamas, el primer paso hacia un desafío: el desarme en Gaza

A última hora del viernes, el alto responsable de Hamás Baser Naim, exministro de Salud de Gaza, dijo que el movimiento islamista no tiene ni la más mínima intención de disolver en el vacío a su brazo armado, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, y que su plan consiste en integrar a sus milicias en un hipotético ejército nacional bajo la administración de un futuro Estado palestino.

Trump indicó que el desarme de Hamás se abordaría en la segunda fase del plan de paz.

¿Qué contiene?

El plan, de 20 puntos, promete amnistía a los miembros de Hamás que entreguen sus armas y prevé que se les permita abandonar Gaza.

El dirigente de Hamás hizo esta declaración cuando se mantiene la tregua en Gaza y las autoridades israelíes siguen a la espera de la liberación de los rehenes capturados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes son considerados puntos clave de fricción en el plan de Trump, a pesar del creciente optimismo sobre el fin de dos años de una guerra devastadora.

Rechazan tutela extranjera

Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, las tres principales facciones palestinas de Gaza, insisten en su rechazo conjunto a cualquier intento de imponer una "tutela extranjera" sobre la administración del enclave, una cuestión "puramente interna palestina".

En su nota, recogida por el diario 'Filastin', afín a Hamás, las tres facciones insisten una vez más en que no consentirán que Estados Unidos ejecute su plan de imponer una administración extranjera de transición en Gaza, en lo que se avecina como uno de los grandes obstáculos para la iniciativa diseñada por la Casa Blanca.

Tras aplaudir los esfuerzos de Qatar, Turquía y Egipto que han culminado en la firma de un alto el fuego y el canje de prisioneros que marcan la primera fase del plan, las tres agrupaciones terroristas coinciden en que el cese provisional de hostilidades y la retirada parcial de las fuerzas israelíes en Gaza "representan un fracaso político y de seguridad de los planes de la ocupación para imponer el desplazamiento" forzado de la población palestina.

Los miliciacios, al mismo tiempo, instan a la Casa Blanca y a la Administración Trump a que garanticen el compromiso de Israel con el acuerdo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Presidente palestino declara a TV israelí que desea "paz y estabilidad" con Israel

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes que se cree siguen vivos y que se espera sean liberados en Gaza?

Documentos señalan que Hamás financió flotilla Global Sumud que buscaba llegar a Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Varios migrantes centroamericanos atentidos por el Instituto Guatemalteco de Migración
ACUERDOS

Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
ESCALADA DE TENSIONES

Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad

Te puede interesar

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

Por María Inés Lombardi
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Terroristas de Hamás.
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"

Stacy L. Miller, directora y CEO del Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW). 
NUEVA ERA DEL TRANSPORTE

Nuevo corredor de autobuses eléctricos transforma la movilidad en el sur de Miami-Dade

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal