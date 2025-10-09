jueves 9  de  octubre 2025
ALTO AL FUEGO

Acuerdo entre Israel y Hamas, el primer paso hacia un desafío: el desarme en Gaza

La firma del plan del alto al fuego en la franja es apenas la primera fase de un proceso incierto, a partir del canje de rehenes por prisioneros, según analista

La firma del acuerdo fue celebrada por israelíes

La firma del acuerdo fue celebrada por israelíes

AFP
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- Este jueves, en un hecho histórico para el proceso de paz en Medio Oriente, Israel y el grupo terrorista Hamás firmaron en Egipto el acuerdo de alto al fuego en Gaza, planteado por el presidente de EEUU Donald Trump, el cual implica la esperada liberación de 20 rehenes israelíes, cautivos desde 2023, que se concretaría el lunes próximo.

Sin embargo, el pacto es apenas el inicio de un proceso que, si bien prevé también la entrega de prisioneros palestinos como canje y el retiro de las tropas en Gaza, por parte de Israel, es incierto aún, pero plantea un desafío: el desarme de Hamas, según afirma el analista político Alberto Spectorovsky.

Lee además
Personas observan una valla publicitaria que muestra los retratos de israelíes secuestrados por los terroristas de Hamás y que permanecen como rehenes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, en Jerusalén el 6 de octubre de 2025.
Conflicto

Israel y Hamás inician negociaciones indirectas en Egipto para el fin de la guerra en Gaza
El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

“Es una acuerdo muy prematuro, que tiene de bueno para Israel la liberación de los rehenes, pero que deja el tema del desarme de Hamas, de cómo se hará y el ritmo la retirada del ejército israelí de la zona, en el tintero; lo que viene luego se ve difícil”, advierte, al comentar para DIARO LAS AMÉRICAS el hecho sin precedentes.

Tras la firma, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el acuerdo como un “logro diplomático” y una “victoria nacional y moral” para Israel. Mientras, negociadores de Hamas expresaron su agradecimiento a Trump y a los mediadores involucrados y declararon “el fin de la guerra”, informaron agencias.

La posibilidad de un entendimiento inicial para cese del conflicto entre Israel y Hamas se considera un logro de Trump, luego de meses de intensas negociaciones con las partes, que pone fin al cautiverio de israelíes desde el asalto criminal del 7 de octubre de 2023, por parte de Hamas, pero que no garantiza aún el alivio de tensiones.

Desarme de Hamas, desafío

Según el profesor Spectorovsky, luego de que se concreten los primeros pasos del acuerdo que califica de “único”, quedan aún por definir factores indispensables como el desarme de Hamas y la conformación de un nuevo gobierno en Gaza. “Lo que viene va a ser muy difícil de resolver”, advierte.

“No veo claro que Hamas pueda desarmarse. Si lo hace sería el suicidio político de esa organización, su capitulación, y sin los rehenes ya no tiene cartas de negociación”, puntualiza.

Por lo pronto, considera que a la organización terrorista que ejerce el poder en Gaza, lo que le queda “es decir que sí y tratar de jugar con ‘el quién me desarma’. Quién va controlar eso y llevarlo a cabo no está estipulado, lo cual va a dar lugar a mucho lio”, añadió.

Explica que ese aspecto no está especificado y cubre el proceso de incertidumbre. “La única carta que le queda a Hamas es el ‘sí pero vamos a ver cómo’ y allí se va a complicar, eso se verá con el correr del tiempo, pero lo que está claro es que Israel no puede dejar a Hamas armado allí”.

Sin embargo, el analista subraya que la firma del acuerdo es un avance que obliga a Hamas a abandonar las armas en favor de la paz. Y le tocaría a Trump lidiar con el decisivo punto.

“Espero que así sea. Trump hizo la parte más importante que fue unir los cabos y obligar a las partes a parar la guerra, y liberados los rehenes creo que cumplió su labor, pero creo que seguirá con el paso del desarme de Hamas, aunque sabe que esto va a estar muy complicado”, aseguró.

FUENTE: Entrevsita al profesor Alberto Spectorovsky, analista; agencias

Temas
Te puede interesar

Republicanos buscan un acuerdo y demócratas siguen en su posición intransigente

Deportación de iraníes por EEUU abona camino de conversaciones entre los dos países

Claudia Sheinbaum celebra acuerdo con EEUU, pero reconoce solo la urgencia sobre tráfico de armas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre