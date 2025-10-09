Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamás y la esperada liberación de rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acompañado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 7 de abril de 2025 en Washington, DC.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump tiene previsto viajar en los próximos días a Israel para celebrar sobre el terreno el acuerdo de paz que ya han firmado el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo terrorista Hamás , tal como ha adelantado este jueves la Presidencia israelí.

La oficina del presidente, Isaac Herzog, informò en un comunicado de la cancelación de un acto fijado en la agenda para el domingo ante la "próxima visita" de Trump, en vista también de "la esperada liberación de los rehenes" que aún siguen en la Franja de Gaza.

Fin de la guerra Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

MUNDO A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Trump instigó el actual plan de paz y, de hecho, fue él quien anunció el acuerdo el miércoles por la tarde, tras varios días de contactos indirectos entre las partes en Egipto. La oficina de Netanyahu ha declarado abiertamente en redes sociales que el mandatario estadounidense debe ganar el premio Nobel de la Paz porque "se lo merece".

Netanyahu también invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación "emotiva" en la que ambos se felicitaron por un "logro histórico" que aún está por concretarse.

¿Viajará a Egipto?

Trump anunció el jueves que intentará viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza entre Israel y Hamás.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que el acuerdo entre el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el grupo palestino "puso fin a la guerra en Gaza" y conducirá a una paz más amplia en Medio Oriente.

"Intentaré viajar" a Egipto, dijo. "Intentaremos llegar allí y estamos trabajando en el momento exacto" para hacerlo, declaró.

Añadió que la prioridad era el regreso de los últimos rehenes retenidos en territorio palestino y que cree serían "liberados el lunes o martes".

Sobre este tema, el presidente estadounidense reconoció que los cuerpos de algunos rehenes serían "un poco difíciles de encontrar".

Trump confirma que hablará en el parlamento

Trump indicó que las autoridades israelíes le habían pedido que hablara ante la Knéset (el parlamento israelí) y sostuvo: "Di mi consentimiento".

Tres jefes de Estado estadounidenses se han dirigido a una sesión plenaria de la Knéset: Jimmy Carter, en 1979; Bill Clinton, en 1994; y George W. Bush, en 2008.

Trump también aseguró que habría un "desarme" y una "retirada" de tropas en una próxima fase del acuerdo de Gaza.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP