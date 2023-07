Flujo migratorio irregular no cesa, a pesar de las medidas de parole

MIAMI — Los programas en materia de migración implementados por el presidente Joe Biden para reducir la llegada irregular de extranjeros, no parecen estar dando los resultados esperados, así lo revelan las cifras publicadas por la Oficina de Aduana y Patrulla Fronteriza ( CBP ), y la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), que registran un promedio de 9.000 cruces ilegales diarios por la frontera sur.

Tras el levantamiento del Título 42 —una política de salud pública que puso en práctica la administración de Donald Trump para evitar contagios por la pandemia de COVID-19—, la administración Biden permite a extranjeros solicitar asilo a través de una aplicación gubernamental, la CBP One, para pedir citas en los puertos de ingreso. La Patrulla Fronteriza anunció el aumento del número de entrevistas, que a partir de julio atiende a 1.450 personas por día.

Estados Unidos también anunció la apertura de Centros Regionales de Procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés) en Guatemala, Costa Rica y Colombia que facilitarán a los migrantes acceder a vías lícitas desde el lugar donde se encuentren para evitar poner en riesgo sus vidas y reducir la migración.

Esta semana la administración Biden puso oficialmente en marcha el programa de “parole de reunificación familiar” que beneficiará a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia que tienen familiares residentes permanente o ciudadanos estadounidenses. El programa fue anunciado en abril, y según la administración Biden persigue desalentar la inmigración ilegal basándose en el éxito del “parole humanitario” para Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, que ofrece 30.000 visas mensualmente.

Pese a los programas que ha puesto en marcha la administración Biden, las cifras de los encuentros de migrantes en la frontera sur van en aumento.

Las estadísticas muestran que el parole humanitario no ha logrado reducir la inmigración ilegal. Más de dos millones de ingresos registra la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en ocho meses del actual periodo fiscal.

De acuerdo con el comportamiento de la migración, el año fiscal 2023 que concluye el 30 de septiembre, podría terminar con cifras récords, superior a las de 2022 que registró casi 2.8 millones de ingresos de indocumentados.

Un total de 2.1 millones han ingresado en el presente año. De continuar este comportamiento, se estima que más de 3 millones podrían ingresar a Estados Unidos este año.

El gobierno poco habla de la cantidad de migrantes que siguen ingresando y asegura que ha logrado reducir las cifras, pero los números de CBP y FAIR dicen lo contrario. Los meses con menos ingresos son enero con 209,168; febrero con 213,938; y marzo con 259.503. Los otros cinco meses los cruces oscilan entre 273.141 y 302.365.

Boyas y alambre de púas

Ante ese escenario, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien culpa a la política de Biden de alentar la migración, realiza un programa de instalación de boyas en el río Bravo para desalentar los cruces fronterizos en Eagle Pass. También ha instalado alambre de púas a lo largo de kilómetros en puntos populares de cruces sobre el río y ha creado puestos de control estatales adicionales a los retenes federales para inspeccionar el tránsito comercial que ingresa.

Las políticas del gobernador de Texas están dirigidas a la gran cantidad de personas que se sienten frustrados por la espera de una cita y decide cruzar el río ilegalmente.

Eagle Pass forma parte de un sector vigilado por la Patrulla Fronteriza donde se ha registrado el segundo número más elevado de cruces de migrantes este año fiscal.

¿Parole para resolver crisis?

El analista político Anthony Verdugo, cree que la administración debe tener mucho cuidado con el uso del parole humanitario que tiene que ser sometido a un criterio muy estricto.

“Han tomado el parole humanitario como una justificación para seguir aumentando los números (de la inmigración), ese no es el propósito. Si el propósito es darle seguridad a las personas que huyen de regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, eso es una cosa. Pero si están usando el parole humanitario para extender esa definición y lograr que entren más personas que no están en peligro inminente, eso es un problema y lo que hace es empeorar la crisis humanitaria”, acotó.

Miles están ingresando a Estados Unidos con solo conseguir un patrocinador. En el caso de Nicaragua, hasta funcionarios del régimen sandinista señalado de violaciones a los derechos humanos han ingresado a Estados Unidos sin que exista un control. Las denuncias circulan en las redes sociales.

Y mientras aumenta la inmigración, la cifra de casos atascados en los tribunales también.

Para Verdugo, la descontrolada inmigración está impactando a las comunidades locales. Uno de esos casos es Nueva York. En los refugios para personas sin hogar, los extranjeros sin estatus legal ahora superan en número a los nativos de Nueva York. Seis de cada diez de los migrantes que han llegado a la ciudad viven de los contribuyentes locales en viviendas y refugios subsidiados, de acuerdo con FAIR.

Verdugo cree que la cifra de inmigrantes irregulares oscila entre los 25 y 30 millones de personas. Su hipótesis la basa en el hecho que la amnistía que aprobó el presidente Ronald Reagan hace 37 años, y desde entonces no se resolvió el problema de la inmigración.

Para el analista Verdugo, los programas implementados por Biden no están resolviendo la crisis. “Lo que ha hecho es animar a las personas que vengan a Estados Unidos”, y eso pone en peligro a los migrantes y ayuda a los traficantes que cobran altas sumas de dinero por pasarlos [a través de las fronteras], creo que está empeorando el problema”.

A su juicio, la crisis debe ser resuelta en dos vías: “cerrando la frontera y determinar cómo resolver el estatus de los que ya están aquí. Pero no puedes tratar de resolver el problema a los que están dentro que no tengan antecedentes criminales si primero no cierras las fronteras”, apuntó Verdugo.

Deportaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó que lleva a cabo docenas de vuelos de deportación cada semana.

Durante la primera mitad del año fiscal 2023, el DHS efectuó 225.483 deportaciones y retornos, un aumento sobre la cifra de 170.896 durante el mismo periodo del año fiscal 2022.

La administración Biden ha permitido el ingreso de millones de personas ilegalmente, y miles están siendo deportados, gastos que cubre el contribuyente con sus impuestos.

Para Verdugo, la migración será sin duda un tema de campaña en las elecciones presidenciales. “Mucho más porque el expresidente Trump es el posible candidato presidencial republicano. Pero asegura que el tema de la crisis migratoria solo será resuelto si existe voluntad política.

