Corte federal bloquea orden de Trump que veta a migrantes irregulares solicitar asilo en la frontera

Migrantes esperan un autobús que los lleve a un centro de procesamiento después de entregarse a la Patrulla Fronteriza de EEUU en Frontón, Texas, el 12 de mayo de 2023.

Migrantes de países como Turquía, Jordania, Guatemala, Nicaragua, China e India, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos por Jacumba Hot Springs, California, esperan ser atendidos por agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza.

WASHINGTON — Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe que las personas que cruzaron ilegalmente la frontera sur presenten una solicitud de asilo en Estados Unidos, lo que prepara una probable batalla sobre la política de inmigración del mandatario en la Corte Suprema.

Esta prohibición figura en una proclamación del presidente estadounidense desde el primer día de su mandato, en la que afirmó que la situación en la frontera sur de Estados Unidos constituía "una invasión" debido al flujo de personas indocumentadas que pretendían entrar.

Más de 10 millones de inmigrantes indocumentados ingresaron por la frontera sur durante la administración del demócrata Joe Biden, que mantuvo una política de fronteras abiertas durante su mandato en la Casa Blanca. Trump alega que se trata de un tema de seguridad nacional.

Un juez federal en Washington había suspendido su aplicación, al considerar en julio que solo la Ley de Inmigración y Nacionalidad rige los procedimientos de expulsión.

"Nada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni en la Constitución confiere al presidente o a sus representantes los poderes exorbitantes invocados en la proclamación y en las directrices sobre su aplicación", había escrito.

Un tribunal de apelaciones de Washington confirmó el viernes este razonamiento.

"El Congreso adoptó la ley sobre el asilo (...) con el fin de ofrecer a todos los extranjeros 'presentes físicamente' en Estados Unidos el derecho a solicitar asilo y a que se examine su solicitud individual", subraya el tribunal de apelaciones.

Si el gobierno desea modificar este sistema, "debe presentar sus argumentos ante el único poder habilitado para enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad: el Congreso", prosigue.

Asilo, una herramienta empleada por la migración indocumentada

La administración republicana asegura que el beneficio del asilo se ha convertido en una herramienta de la inmigración irregular para permanecer varios años en EEUU, mientras el sistema de inmigración, atascado con millones de casos sin resolver, toma una decisión.

Trece personas que afirmaban huir de persecuciones en Afganistán, Ecuador, Cuba, Egipto, Brasil, Turquía y Perú, así como tres ONG de defensa de la inmigración indocumentada, habían apelado el caso.

Seis de ellos ya habían sido expulsados en virtud de esta proclamación, había precisado el juez.

Un revés a política migratoria de Trump

La decisión de 2-1 es un revés importante para un componente clave de la agenda migratoria de Trump. Funcionarios de la administración citaron repetidamente una proclamación que el presidente emitió en su primer día de regreso en la Casa Blanca, la cual busca terminar con el abuso del asilo y ha logrado un fuerte descenso en los cruces ilegales a lo largo de la frontera sur.

“Prohibir a los individuos extranjeros que se encuentran físicamente en Estados Unidos de solicitar asilo y, si cumplen con los requisitos legales para ser elegibles, de ser considerados para recibirlo no puede conciliarse con el estatuto,” escribió la jueza Michelle Childs, designada por el expresidente Joe Biden, en la decisión. Se unió a ella la jueza Nina Pillard, designada por el demócrata expresidente Barack Obama.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración clandestina en una prioridad absoluta, evocando una "invasión" de Estados Unidos por "criminales venidos del extranjero".

Ese programa de expulsiones masivas ha sido litigado numerosas veces ante instancias judiciales.

La administración tiene la opción de solicitar que el pleno del Circuito DC reconsidere el caso, pero también podría apelar directamente ante la Corte Suprema. Los expertos han dicho durante mucho tiempo que el caso eventualmente llegaría ante los jueces del Supremo para su revisión.

El máximo tribunal ya examinó recientemente un caso separado sobre el derecho a pedir asilo antes de pisar suelo estadounidense, una vez el solicitante llega a un punto de cruce legal en la frontera. Esta demanda está pendiente de sentencia.

FUENTE: Con información de AFP y CNN