Hombre armado mata a tres policías y hiere a otros dos en Pensilvania

"Cinco agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos hoy por disparos, tres de ellos fatalmente", declaró Christopher Paris

La policía toma fotografías en la escena del crimen.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un hombre armado abrió fuego el miércoles en Pensilvania contra cinco policías, tres de los cuales murieron y dos resultaron heridos de gravedad, informó el jefe de la policía de ese estado del este de Estados Unidos.

"Cinco agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos hoy por disparos, tres de ellos fatalmente", declaró Christopher Paris en una rueda de prensa retransmitida por televisión, en la que añadió que dos policías habían sido trasladados al hospital en estado crítico y el atacante también falleció.

El jefe policial anunció que los otros dos policías habían sido trasladados al hospital en estado crítico "aunque estable".

Agentes de la policía mataron a tiros al atacante, añadió Paris.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles por la tarde en la localidad de Codorus, en el condado de York, a unos 185 km al oeste de Filadelfia.

Violencia doméstica

Los policías estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica cuando el atacante les disparó.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que tres agentes del orden público murieron en acto de servicio en el condado de York. "Otros dos agentes recibieron disparos y se encuentran en estado crítico pero estable, recibiendo tratamiento en el Hospital WellSpan de York, donde visité hoy a sus familias".

"Estos oficiales representan lo mejor de nosotros. Arriesgaron sus vidas para servir a su comunidad, a su Commonwealth y a su país. Las oraciones de 13 millones de habitantes de Pensilvania están con las víctimas, sus familias y la buena gente del condado de York en este día devastador, y con todos aquellos que se ponen el uniforme para mantener segura nuestra Commonwealth".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

