domingo 2  de  agosto 2026
EEUU

Hospitalizan a congresista demócrata de Ohio tras accidente en el que huyó el otro conductor

"Está activa, alerta y recibiendo tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida", dijo la oficina de la congresista demócrata Mary Kaptur

La representante estadounidense Marcy Kaptur, demócrata por Ohio, lleva un distintivo con el lema Apoya a los supervivientes, publica los archivos a su llegada para el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Washington D. C., el 24 de febrero de 2026

La representante estadounidense Marcy Kaptur, demócrata por Ohio, lleva un distintivo con el lema "Apoya a los supervivientes, publica los archivos" a su llegada para el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Washington D. C., el 24 de febrero de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La representante demócrata por Ohio, Marcy Kaptur, tuvo que ser hospitalizada este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el que se fugó el conductor del otro vehículo.

La congresista, que se encontraba en la localidad de Toledo aprovechando el receso de verano de la Cámara de Representantes, se dirigía a un oficio religioso cuando el auto en el que iba como pasajera fue embestido por otro.

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"Está activa, alerta y recibiendo tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida", informó la oficina de Kaptur en un comunicado.

Kaptur, de 80 años, y otra persona fueron trasladados a un hospital cercano, según el Departamento de Policía de Toledo.

Los agentes explicaron que la investigación del "accidente con fuga" se encuentra en su "etapa inicial" y permanece en curso.

"La congresista Kaptur agradece la rápida actuación de los servicios de emergencia de la Policía y los Bomberos de Toledo, quienes llegaron puntualmente al lugar del accidente, así como la labor de los profesionales médicos que atienden a los involucrados", explicaron en el comunicado desde el equipo de la representante.

Agradecimiento a electores

A través del comunicado, Marcy Kaptur expresó, además, a través de esa nota "su profundo agradecimiento a los cientos de electores que se han puesto en contacto con ella y espera retomar pronto su agenda completa".

Kaptur, cuarta miembro de más antigüedad en la Cámara de Representantes, se enfrentará en las elecciones de medio mandato de noviembre al republicano Derek Merrin, respaldado por Trump.

FUENTE: Con información de EFE

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