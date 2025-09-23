martes 23  de  septiembre 2025
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

Los detenidos fueron identificados como Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años. Habían logrado huir el lunes en Houston

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la recaptura de dos inmigrantes ilegales de origen mexicano que habían escapado de la custodia federal tras presuntamente estrangular a una agente de la Patrulla Fronteriza en Texas.

De acuerdo con Fox News, los detenidos fueron identificados como Juan Carmen Padrón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, quienes habían logrado huir el lunes 22 de septiembre en Conroe, al norte de Houston.

Ambos fueron localizados el martes, 23 de septiembre, con la ayuda de socios policiales locales y nuevamente puestos bajo custodia, donde enfrentarán cargos penales.

Según ICE, uno de los hombres consiguió liberarse de sus ataduras durante el traslado hacia el Centro de Procesamiento de Montgomery y atacó a la agente, estrangulándola antes de emprender la fuga. La funcionaria resultó herida en el incidente.

Reincidencia en cruces ilegales

La agencia de inmigración precisó que Padrón Barrón había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en al menos tres ocasiones previas, siendo deportado el 13 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023. En tanto, este sería el primer encuentro de las autoridades migratorias con Padrón Méndez.

Ambos fueron inicialmente arrestados en una operación conjunta de varias agencias dirigida contra extranjeros con antecedentes criminales violentos y reincidentes en violaciones migratorias, realizada en el área de Spring, Texas.

El director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Houston, Gabriel Martínez, condenó el ataque contra la agente y responsabilizó a la retórica política y mediática que, a su juicio, alienta agresiones contra funcionarios de inmigración.

“Es repugnante que otro agente del orden público haya sido perjudicado innecesariamente como resultado directo de la continua demonización de las actividades legítimas de aplicación de la ley por parte de líderes políticos y ciertos miembros de los medios de comunicación”, declaró Martínez en un comunicado difundido por Fox News.

Operaciones contra los “peores de los peores”

El funcionario agregó que cada vez que se tilda a los agentes de ICE, CBP o la Patrulla Fronteriza de “nazis” o “cazarrecompensas”, “también podrían pintarles un blanco brillante en la espalda porque ataques como este son inevitables y seguirán ocurriendo”.

ICE señaló que la detención inicial de los sospechosos forma parte de los operativos impulsados por la actual administración para “restaurar la seguridad pública”, enfocándose en los inmigrantes ilegales con los historiales más graves, incluidos miembros de pandillas transnacionales y depredadores sexuales peligrosos, que ingresaron al país durante la era de Joe Biden.

La agencia resaltó que estas operaciones han permitido sacar de las comunidades locales en el sureste de Texas a individuos considerados de alto riesgo para la seguridad ciudadana.

FUENTE: Con información de Fox News

