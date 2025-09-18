Si te sorprende el ICE con la Green Card vencida aunque sea por un día, ¿te detendrá?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.

MIAMI. - Si portas una Green Card con fecha vencida te expones a que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) te pidan mostrar tu tarjeta de residencia permanente legal en EEUU y tomen medidas al constatar que no está en vigor.

No renovar oportunamente la Green Card, así tenga un día vencida, no hace que pierdas el estatus de residente permanente, pero sí te puede ocasionar problemas, y eso incluye enfrentar la detención por parte del ICE.

Por ello, es importante que estés dispuesto a remplazar tu tarjeta vencida o solicitar una extensión temporal (sello I-551) e incluso estar pendiente de la fecha de caducidad para evitar momentos desagradables.

Detención por el ICE

El ICE tiene la función de controlar la migración de ciudadanos extranjeros en EEUU y en el caso que no poseas tu documento vigente o legal, esto ya es una señal de alarma para los agentes y pueden proceder a tu detención.

Pero, además, es importante que conozcas otros inconvenientes que te puede ocasionar una Green Card vencida.

Genera dificultades para obtener empleo o permanecer en el trabajo, así como para realizar viajes.

Además impide hacer gestiones y cualquier trámite legal.

En estos casos no procede la excusa de no haber tenido tiempo para la renovación, pues USCIS dispone de una cuenta en línea para remplazar en forma rápida la Green Card y tenerla vigente por el tiempo estipulado de dos años, si la tarjeta es condicional; o de 10 años, si es permanente.

FUENTE: Con información de Marvin Law Office; uscis.gov