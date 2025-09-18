jueves 18  de  septiembre 2025
MIGRACIÓN

Si te sorprende el ICE con la Green Card vencida aunque sea por un día, ¿te detendrá?

La tarjeta caduca no te hace perder la residencia permanente legal en EEUU, pero puede exponerte a varios problemas no deseados que debes evitar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.&nbsp;

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Si portas una Green Card con fecha vencida te expones a que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) te pidan mostrar tu tarjeta de residencia permanente legal en EEUU y tomen medidas al constatar que no está en vigor.

No renovar oportunamente la Green Card, así tenga un día vencida, no hace que pierdas el estatus de residente permanente, pero sí te puede ocasionar problemas, y eso incluye enfrentar la detención por parte del ICE.

Lee además
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
EEUU

ICE duplica el número de sus efectivos para enfrentar la inmigración irregular
EEUU concede la green card o tarjeta de residencia permanente.  
MIGRACIÓN

¿Se puede renovar la Green Card de forma telemática?

Por ello, es importante que estés dispuesto a remplazar tu tarjeta vencida o solicitar una extensión temporal (sello I-551) e incluso estar pendiente de la fecha de caducidad para evitar momentos desagradables.

Detención por el ICE

El ICE tiene la función de controlar la migración de ciudadanos extranjeros en EEUU y en el caso que no poseas tu documento vigente o legal, esto ya es una señal de alarma para los agentes y pueden proceder a tu detención.

Pero, además, es importante que conozcas otros inconvenientes que te puede ocasionar una Green Card vencida.

Genera dificultades para obtener empleo o permanecer en el trabajo, así como para realizar viajes.

Además impide hacer gestiones y cualquier trámite legal.

En estos casos no procede la excusa de no haber tenido tiempo para la renovación, pues USCIS dispone de una cuenta en línea para remplazar en forma rápida la Green Card y tenerla vigente por el tiempo estipulado de dos años, si la tarjeta es condicional; o de 10 años, si es permanente.

FUENTE: Con información de Marvin Law Office; uscis.gov

Temas
Te puede interesar

ICE emite orden de detención para inmigrante irregular acusado de decapitar a gerente de motel en Dallas

¿Qué trámites migratorios se pueden realizar en una oficina del ICE?

¿Puede el ICE detener a un empleado en su puesto de trabajo o debe esperar a que termine su jornada?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, son recibidos por el príncipe William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, a su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025, para iniciar su segunda visita de Estado. 
CORONA

Donald Trump elogia a Kate Middleton durante visita de Estado a Reino Unido

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

Monumento a Charlie Kirk.
HOMENAJE

Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

Imagen referencial.
RESPUESTA MUNICIPAL

Miami Beach impulsa plan para que negocios prohíban armas tras fallo de porte visible

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.
WASHINGTON

EEUU denuncia la delicada situación del preso político Otero Alcántara