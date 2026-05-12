martes 12  de  mayo 2026
Seguridad

Groenlandia afirma que las negociaciones con EEUU avanzan, pero le insta a tener una "agenda clara"

"Estamos negociando, pero no tenemos acuerdo por el momento", dijo el primer ministro Jens-Frederik Nielsen

Nuuk, Groenlandia.

Nuuk, Groenlandia.

Ricardo González
Groenlandia.&nbsp;

Groenlandia. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

COPENHAGUE — Las conversaciones entre los gobiernos de Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos sobre el futuro de este territorio autónomo danés, codiciado por Washington, avanzan, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo, dijo este martes el primer ministro de la isla ártica.

"Me es difícil entrar en los detalles de las conversaciones que tienen lugar en el seno del grupo de trabajo [tripartito], pero hemos superado ciertas etapas en la buena dirección", dijo Jens-Frederik Nielsen en un evento de la capital danesa, el Copenhagen Democracy Summit.

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"Estamos negociando, pero no tenemos acuerdo por el momento", añadió.

Nielsen exigió al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, contar con una "agenda clara" de cara a la próxima reunión entre las partes en el marco de las constantes reclamaciones soberanistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla

Nuevas bases militares

Estados Unidos quiere abrir tres nuevas bases militares en el sur del territorio, según varios medios. Estas se sumarían a la de Pituffik, que ya tiene Washington en el noroeste de Groenlandia.

A comienzos de año, el presidente estadounidense Donald Trump reveló su propuesta para "tomar el control" de la isla ártica. Dijo que, de lo contrario, China y Rusia extenderían allí su influencia.

Copenhague y Nuuk lograron un primer encuentro en Washington para reconducir la situación por la vía diplomática, y luego se constituyó un grupo de trabajo, a fin de abordar las preocupaciones de Estados Unidos, en particular en materia de Defensa.

Seguridad

"Hemos dicho que estábamos dispuestos a hacer más, a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad nacional o internacional", dijo Nielsen. "Nuestra única exigencia es el respeto", insistió.

"Estamos dispuestos a asumir una mayor responsabilidad en la OTAN en materia de seguridad internacional. Estamos dispuestos a tener una cooperación empresarial más amplia y eficaz", aseveró.

En las conversaciones participa del lado de Estados Unidos un alto responsable del Departamento de Estado, Michael Needham.

También participan Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos, y el diplomático groenlandés Jacob Isbosethsen, según la prensa. Desde enero se celebraron cinco reuniones, de acuerdo con la BBC.

Sus palabras se producen a una semana de la celebración de una importante conferencia sobre el futuro de Groenlandia en Nuuk en la que está previsto que participe Landry, si bien no se espera que acudan representantes de las autoridades de Dinamarca, según recoge el diario 'Sermitsiaq'.

Según la cadena británica BBC, la Administración Trump ha mantenido cinco reuniones desde enero con representantes de Groenlandia y Dinamarca para establecer tres nuevas bases militares en el sur de la isla ártica, cuyo objetivo estaría centrado en la vigilancia de actividades por parte de Rusia y China en una zona del Atlántico Norte.

Washington ya cuenta con una base en territorio groenlandés, la base aérea de Pituffik. Estados Unidos puede establecer instalaciones militares en Groenlandia en virtud del acuerdo de defensa de 1951. Se estima que las nuevas bases podrían recibir el mismo estatus que Pituffik.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press

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