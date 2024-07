Informe Otálvora: Trump impone tema de "migrantes ilegales" en la campaña

En su discurso de aceptación de la candidatura ante la Convención Republicana , el 18JUL24, Donald Trump se refirió expresamente a la plataforma y dijo que ya no era un documento largo y aburrido. A solicitud de la campaña de Trump, el equipo redactor del documento programático del Partido no elaboró el usual programa que contiene el aporte de innumerables equipos y sectores. Ya el Partido Republicano no había redactado una plataforma para las elecciones del 2020 limitándose a ratificar la plataforma de 2016 y declarando que “seguirá apoyando con entusiasmo la agenda del Presidente "Estados Unidos primero".

Ahora, la Plataforma Republicana del 2024 se alimentó de los discursos de Trump y el propio Trump en su discurso de aceptación se limitó, en buena medida, a repetir esos mismos puntos de vista. En la evaluación que el trumpismo hace de los actuales EEUU tiene alta relevancia los temas de “fronteras abiertas” concatenado con “crimen desenfrenado”.

La única observación de Trump a la geopolítica continental fue un comentario sobre la presencia de “submarinos nucleares” en Cuba sin hacer mayor referencia a que se trataba de embarcaciones rusas. Y en la plataforma elaborada a gusto del candidato, en el objetivo “regreso a la paz a través de la fuerza”, se puede leer un párrafo genérico que pudiera estar referido a AL: “reconstruiremos nuestra red de alianzas en la región para garantizar un futuro de paz, estabilidad y prosperidad”.

*****

Los planificadores políticos del Partido Demócrata consideraban que el tema del aborto acapararía la atención de los electores en el 2024, pero el trumpismo ha logrado imponer un tema distinto: la migración calificada como una “invasión”. Trump aclara que los “migrantes ilegales” no sólo llegan de Latinoamérica, pero es lo que resalta y en su discurso apuntó especialmente hacia Venezuela y El Salvador, países que según el candidato, habrían reducido sus índices de delincuencia enviando a los criminales hacia EEUU.

El argumento de Trump, reflejado en la plataforma del partido que ahora controla abiertamente, asegura que la inflación, la inseguridad, la criminalidad creciente en las ciudades, la falta de empleos para la población negra entre otros asuntos, es consecuencia de la inmigración ilegal. El tema ha calado de tal forma en el discurso de Trump y de sus seguidores que incluso se permite hacer chistes al respecto. En su discurso del 18JUL24 afirmó que “Caracas, Venezuela, un lugar muy peligroso que ya no lo es. Porque en Venezuela el crimen ha disminuido 72 %. De hecho, si ellos [los demócratas] ganaran esta elección, tendremos que tener la próxima Convención Republicana en Venezuela porque será más seguro que nuestras ciudades”.

La plataforma republicana del año 2016, la última en ser aprobada, incluía un texto expreso sobre Venezuela: “Un presidente republicano nunca apoyará a un dictador marxista, en Venezuela ni en ningún otro lugar. El actual jefe del ejecutivo ha permitido que ese país se convierta en un estado narcoterrorista, un puesto de avanzada iraní que amenaza a América Central y un refugio seguro para los agentes de Hezbolá. Ahora, con su país arruinado por el socialismo y al borde del caos, el pueblo venezolano está luchando por restaurar su democracia y recuperar sus derechos. Cuando triunfe, como seguramente lo hará, EEUU estará listo para ayudarlo a restablecer su país en la familia de las Américas”.

*****

Por cierto, Trump atacó directamente a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que alcanzó un segundo mandato violando la prohibición constitucional de la reelección. Bukele se ha convertido en una estrella política para sectores de derecha y su reelección fue celebrada ampliamente por el trumpismo. Su política de reducir la criminalidad mediante el encarcelamiento masivo ha sido exaltado como un modelo que incluso el gobierno argentino de Javier Milei pretende reproducir. A la toma de posesión de Bukele, el 01JUN24, asistieron en calidad de invitados especiales, distintos a la comitiva oficial de EEUU, un grupo de asociados directamente a Trump. En El Salvador coincidieron Donald Trump Jr. y su pareja Kimberly Guilfoyle, el comentarista político Tucker Carlson, los representante a la Cámara por Florida María Elvira Salazar y Matt Gaetz entre otros. Pero sobre Bukele, Trump dijo en la convención republicana que “hay un país que me gusta mucho, el presidente tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando, él dice que los entrena y vengo leyendo esto hace dos años y dijimos: ‘vamos a ver de qué se trata’ y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos, a EEUU. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso”.

Algo no cuadra entre Trump y Bukele…

*****

La Plataforma Republicana de 2024 desarrolla 10 ofertas programáticas. El primero de ellos es “Derrotar la Inflación”. Entre las cinco medidas para lograr esa meta aparece “detener la inmigración ilegal” y “restaurar la paz mediante la fuerza”.

La segunda meta programática es “Sellar la frontera y detener la invasión migratoria” y entre las medidas para cumplir esa meta, Trump promete utilizar “todos los recursos necesarios para detener la invasión, incluido el traslado de miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero a nuestra propia frontera sur”. La lista de medidas incluye “comenzar el mayor programa de deportación en la historia de EEUU”. A su vez, la plataforma republicana ofrece “priorizar la inmigración basada en el mérito, garantizando que quienes sean admitidos en nuestro país contribuyan positivamente a nuestra sociedad y economía, y nunca se conviertan en una carga para los recursos públicos. ¡Terminaremos con la migración en cadena y pondremos a los trabajadores estadounidenses en primer lugar!”. En el capítulo referido a la economía, la plataforma que promueve fuertes medidas proteccionistas ofrece fortalecer “las políticas de “compre productos estadounidenses” y “contrate estadounidenses”, prohibiendo a las empresas que subcontratan empleos hacer negocios con el gobierno federal”.

En la meta programática seis, “protección de las personas mayores” también aparece el tema migratorio: “los republicanos protegerán las finanzas de Medicare para que no se vean afectadas por el plan demócrata de añadir decenas de millones de nuevos inmigrantes ilegales a las listas de beneficiarios de Medicare”. En la meta programática ocho sobre “traer el sentido común a gobierno y renovar los pilares de la civilización americana”, la plataforma en su medida sobre cuidado a los veteranos ofrece que los recursos destinados a “viviendas de lujo” para inmigrantes ilegales serán utilizados para “albergar y tratar a los veteranos sin hogar”.

*****

Como lo que pareciera ser una respuesta a las acciones violentas de militantes pro palestinos en los últimos meses en diversas ciudades de EEUU, el programa de Trump ofrece “mantener fuera de EEUU a comunistas, marxistas y socialistas extranjeros que odian a los cristianos. Quienes se unan a nuestro país deben amarlo. Utilizaremos un control extremo para asegurarnos de que no se admita a yihadistas ni a simpatizantes de los yihadistas”.

*****

El gobierno de Argentina retomó su rol de solicitante ante la Corte Penal Internacional de un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el año 2014.

El 27SEP18, un grupo de gobiernos formado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la fiscalía de la CPI la apertura de la investigación. Esa solicitud hizo que un “examen preliminar” sobre la situación en Venezuela, que ya había iniciado la entonces fiscal Fatou Bensouda, adquiriera mayor relevancia y en pocas horas la presidencia de la Corte asignara el caso a los jueces que componían una de las Salas de Cuestiones Preliminares. El 25MAR21 el gobierno izquierdista de Alberto Fernández comunicó a la CPI su decisión de retirarse de la solicitud de investigación a Venezuela. La decisión de Fernández, quien además propició la disolución del Grupo de Lima de apoyo a la democracia venezolana, no tenía ya ninguna influencia en el proceso judicial sobre Venezuela. El gobierno de Javier Milei solicitó el 19JUL24 a la CPI que el nombre de Argentina sea nuevamente colocado entre los estados signatarios del Estatuto de Roma, base legal de la CPI, que promueven la investigación sobre los crímenes cometidos en Venezuela. El nuevo anuncio argentino tampoco modifica los trámites judiciales, pero representa un apoyo político al proceso.

Milei retomó la posición argentina impulsada por el gobierno de Mauricio Macri de respaldo a los sectores democráticos venezolanos. Argentina otorgó asilo a seis opositores venezolanos, entre los que se encuentran miembros del equipo central de la líder María Corina Machado, quienes permanecen en la embajada argentina en Caracas desde el 25MAR24. La dictadura venezolana negó los salvoconductos necesarios para que los asilados abandonen Venezuela.

*****

Cinco gobiernos de la región hicieron público el 19JUL24 un comunicado sobre Venezuela. En un comunicado conjunto distribuido simultáneamente por Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, manifestaron su “preocupación por el hostigamiento y persecución contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana, así como contra miembros de la sociedad civil, incluyendo la detención arbitraria de numerosas figuras relacionadas con la oposición, todo lo cual atenta contra la realización de un proceso electoral legítimo”. Los suscritores advierten implícitamente sobre la posibilidad de fraude en las votaciones convocadas por el chavismo para dl 28JUL24: “Exhortamos a que el resultado de la elección sea el fiel reflejo de la soberanía popular venezolana y ello solo se podrá alcanzar a través de un absoluto respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, garantizando la transparencia del proceso electoral y la libre expresión ciudadana a través del voto”.

*****

Por cierto. Al contrario de los años 2013 y 2018 cuando Lula da Silva incluso grabó videos pidiendo a los venezolanos votar por Nicolás Maduro, el brasileño en la actualidad ha preferido mantener distancia. Desde su toma de posesión el 01ENE23 Lula ha obviado una visita a Caracas aconsejado, según diversas fuentes en Brasilia, por su esposa Janja.