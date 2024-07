Informe Otálvora: Venezuela, una de las amenazas a EEUU, según trumpismo

Si bien Donald Trump se distanció públicamente el 05JUL24 del contenido del documento, en su redacción han participado republicanos del entorno del candidato. No se trata de un documento oficial de la campaña o del partido, pero fue elaborado por un grupo que aspira a tener alta influencia en un eventual nuevo gobierno de Trump.

Previamente, el comando de campaña de Trump había solicitado al propio comité oficial de plataforma del Partido Republicano, según reportó el The New York Times el 29JUN24, que la plataforma electoral del partido fuera un documento corto y simplificado “en línea con la visión popular y de principios del presidente Trump para el futuro de EEUU". Trump no quiere documentos programáticos que limiten su discurso, pero el llamado "Project 2025" cuyos autores aseguran que busca “institucionalizar al trumpismo” comienza a ser visto como un plan de gobierno de una de las facciones que acompañan a Trump.

*****

El “Project 2025” califica al régimen chavista como un “gobierno comunista” que desde 1999 “ha reprimido violentamente a los ciudadanos y las organizaciones prodemocracia, destrozó su economía una vez rica en petróleo, empoderó a los cárteles criminales nacionales y ayudó a alimentar una crisis hemisférica de refugiados”. Además, el “gobierno comunista” de Venezuela se ha aproximado a enemigos de EEUU como China e Irán.

Según el documento pro trumpista, “América Central y del Sur se están moviendo rápidamente hacia la esfera de actores estatales externos y antiestadounidenses, incluida China, Irán y Rusia. Países específicos como Venezuela, Colombia, Guyana y Ecuador son amenazas cada vez más para la seguridad regional por sí mismos o porque son vulnerables a potencias extracontinentales hostiles”.

*****

Sin misiones de observación técnica electoral se realizarán las votaciones convocadas por el chavismo para el 28JUL24 en Venezuela.

Tras la revocatoria de la invitación a la Unión Europea, el régimen venezolano permitirá la presencia de una misión del Centro Carter y de una delegación del secretario general de la ONU, ambos con serias limitaciones a su desempeño y capacidad de expresar observaciones sobre el terreno. La “misión” del Centro Carter, según lo pactado con el organismo electoral “no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación”, y sus enviados se limitarán a “evaluaciones en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas”. El Panel de Expertos de la ONU, integrado sólo por cuatro funcionarios, no emitirá evaluación alguna sobre el proceso electoral y sólo reportará privadamente a posteriori al secretario de la ONU.

Como es usual, en Venezuela estará presente un denominado “Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica”, dirigido por el ecuatoriano Nicanor Moscoso, usual propagandista de las bondades del sistema electrónico de votación instalado por el chavismo.

*****

Probablemente la más completa descripción y narración de las negociaciones entre el gobierno Biden y la dictadura chavista los proporcionó el periodista Adán Ciralsky en un largo reportaje publicado el 29MAY24 en Vanity Fair. Roger Cartens, el funcionario designado por Donald Trump y ratificado por Joe Biden para actuar como enviado presidencial para asuntos de rehenes, abrió las puertas para que Ciralsky “observara negociaciones de primera mano” especialmente con el régimen chavista a partir de mediados del año 2022. Para aquella fecha la cuarta parte de los rehenes estadounidenses en el extranjero, cuya liberación procuraba Cartens, permanecían en cárceles venezolanas.

Las operaciones de intercambio de presos estadounidenses a cambio de fichas solicitadas por Nicolás Maduro (dos sobrinos de Cilia Flores procesados en EEUU por narcotráfico en 2022 y Alex Saab el operador financiero de Maduro excarcelado en 2023) fueron supervisadas personalmente por el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, mientras fueron ejecutadas en terreno por Cartens. Blinken y Cartens “tuvieron que persuadir” al presidente Biden para “calmar las preocupaciones” que causaba en el Departamento de Justicia la liberación de los “narcosobrinos”.

En las operaciones de intercambio de presos, EEUU ha movilizado un avión con una unidad aérea de cuidados intensivos en previsión de que “las cosas podrían ir mal”. Varias reuniones entre negociadores de EEUU y representantes de Maduro, así como las operaciones de intercambio se produjeron en la isla de Canouan “la verde tierra de nadie donde “los multimillonarios van para escapar de los millonarios” y donde altos funcionarios venezolanos pueden visitarla sin temor a ser arrestados”. Canouan forma parte de San Vicente y las Granadinas, el país gobernado por el “camarada” Ralph Gonsalves, aliado d Maduro y operador pro cubano en el Caribe. En los intercambios de presos ha participado personalmente el alto jerarca chavista y negociador Jorge Rodríguez.

Ciralsky narra detalles de una reunión entre Cartens y Rodríguez, a mediados del 2022, en Canouan, donde “después de aterrizar en una pista de aterrizaje aislada, nos recibió un equipo de seguridad venezolano y nos llevaron en una camioneta blanca a una extensa villa con vistas asombrosas del Caribe azul coralino”. La reunión había sido pactada por intermedio de un “empresario” cuya identidad no revela Ciralsky y lo describe como un “elegante empresario con vínculos comerciales en Caracas y EEUU” en el cual “la oposición venezolana, el régimen, EEUU y los qataríes confían”. Ese “empresario” estuvo presente en reuniones de negociación, en operaciones de intercambio de presos. En la reunión e Canouan Rodríguez propuso la liberación de todos los restantes estadounidenses presos en Venezuela a Cambio de Alex Saab. Cartens ofreció permitir una visita a Saab quien ya se encontraba en una cárcel de Miami y Rodríguez ofreció organizar una reunión de Cartens con Maduro en Caracas.

Según el periodista Ciralsky, Jorge Rodríguez estaba negociando en paralelo con Cartens sobre liberación de presos mientras se reunía secretamente en Catar con Juan González, quien para la fecha ejercía como asesor presidencial y responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. González, bajo la dirección de su jefe Jake Sullivan y de Jon Finer, “estaba tratando de reorientarla política estadounidense hacia Venezuela lejos de la campaña de “máxima presión” de Trump”. González aseguró que sus conversaciones directas con el régimen de Maduro contaron con “la bendición del principal negociador de la oposición Gerardo Blyde”. A mediados del año 2023, González había sido designado “como como el único punto de contacto para el régimen de Maduro”, luego que Maduro suspendiera una reunión con Cartens quien había viajado a Caracas. Durante el verano y el otoño de 2023 González se reunió con Jorge Rodríguez “en lugares inesperados, alternando entre Doha y Milán”.

Sobre el llamado “Acuerdo de Barbados”, Ciralsky comenta que el “18OCT23 Blinken anunció la llegada del acuerdo que estableció una hoja de ruta para que Venezuela celebre elecciones creíbles y competitivas en 2024. Aunque el acuerdo fue firmado por el gobierno de Maduro y la oposición, EEUU había actuado como partera, brindando un alivio de las sanciones”. Comenta Ciralsky que los negociadores de EEUU alegaban que al aliviar las sanciones petroleras al régimen chavista “se esperaba que los estadounidenses pudieran beneficiarse de mejores precios en el surtidor”.

*****

Adán Ciralsky narra una conversación con Juan González, particularmente gráfica sobre la precaria e ingenua evaluación de su contraparte en la cual el negociador estadounidense se basaba. Según González “las primeras sesiones [con Jorge Rodríguez] estuvieron llenas del ritual de “ventilar agravios”. A pesar de su formación como psiquiatra, Rodríguez evidentemente no iba a contener su desprecio por EEUU”. Según González “lo interesante de Jorge es que su padre fue torturado y asesinado por un gobierno anterior” (…) “así que, en mi opinión, tiene un odio profundamente arraigado hacia EEUU como gobierno afiliado al imperialismo”. Según el que fuera negociador de EEUU ante la dictadura chavista “estos muchachos [Jorge Rodríguez] sienten que están en esta misión de traer una Venezuela mejor” y “que somos nosotros los que obstaculizamos su capacidad de crear esta utopía socialista comunista”.

El 15MAR24 Juan González terminó sus funciones en la Casa Blanca siendo reemplazado por Daniel Erikson quien venía de laborar en el Departamento de Defensa. Desde entonces Erikson está a cargo de las negociaciones con el régimen chavista incluyendo la reciente reunión vía telefónica del 03JUL24.

*****

Un placer de conocerte personalmente

Igualmente, igualmente…

¿Cómo es esto de ser reelecto? (risa)

(risa) Es necesario, es necesario

Obviamente. Cuando uno emprende reformas…

… no alcanza el tiempo. Las reformas profundas requieren tiempo, que arranquen, cuando se empiezan a ver los frutos termina el mandato, entonces…

Exactamente…

Necesitas más tiempo para administrar los frutos…

La conversación entre Javier Milei y Nayib Bukele el 01JUN24, cuando el mandatario argentino visitó El Salvador para la toma de posesión del inconstitucionalmente reelecto presidente salvadoreño.