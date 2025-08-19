martes 19  de  agosto 2025
Departamento de Justicia investiga presunta falsificación de datos por la Policía de Washington

La jefa del Departamento de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, conserva las competencias del cuerpo, y Terry Cole fue "designado" también como responsable

El Departamento de Policía Metropolitana en el lugar de un doble tiroteo el 18 de agosto de 2025 en Washington, D.C.

Andrew Leyden/Getty Images/AFP 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación para determinar si el Departamento de la Policía Metropolitana de Washington D.C falsificó datos sobre delincuencia para reducir la tasa de criminalidad en la ciudad.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía federal en Washington y se produce después de que la prensa estadounidense informase de que un alto cargo de la Policía Metropolitana, Michael Pulliam, fue suspendido del cargo presuntamente por alterar datos sobre delincuencia, según recogió este martes la cadena CNN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en la víspera en un mensaje publicado en Truth Social que las autoridades de Washington D.C divulgaron "cifras falsas de delitos para crear una falsa ilusión de seguridad" en el estado.

"Esto es muy malo y peligroso, y están bajo una seria investigación por ello. Hasta hace cuatro días, Washington DC era la ciudad más insegura de Estados Unidos, y quizás del mundo. Ahora, en poco tiempo, es quizás la más segura", resaltó. "Esto es muy malo y peligroso, y están bajo una seria investigación por ello. Hasta hace cuatro días, Washington DC era la ciudad más insegura de Estados Unidos, y quizás del mundo. Ahora, en poco tiempo, es quizás la más segura", resaltó.

El republicano anunció un despliegue de la Guardia Nacional en Washington que incluye la movilización de hasta 800 uniformados. Su presencia ya es visible en puntos clave, si bien el Departamento de Justicia suavizó la orden ejecutiva de Trump para que el cuerpo de seguridad dependa de las autoridades locales y no directamente del Gobierno federal, como anunció el presidente.

La actual jefa del Departamento de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, conserva así las competencias del cuerpo, si bien el que fuera director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, ha sido "designado" también como responsable.

FUENTE: EUROPA PRESS

