Intentaron asesinar a Trump, pero trasciende la imagen de su puño en alto

En el debate o el ring de las democracias modernas los oponentes políticos suelen atacarse a veces de manera brutal. En Estados Unidos lo hemos visto lo mismo de parte de los demócratas que de los republicanos. Pero la demonización de un político por parte de los medios de comunicación es realmente lo más dañino y peligroso. Es una mala práctica que puede terminar provocando, legitimando e incluso intentando de algún oscuro modo justificar acciones criminales como la que acaba de sufrir la atacada democracia estadounidense. Ya hay quienes, en vez de condenar al terrorista, culpan al propio Trump del atentado en su contra. No es de extrañar.

No pocos temían que podría suceder algún intento de asesinato, sobre todo en momentos en que, a pesar de enjuciamientos y campañas difamatorias, la popularidad del expresidente crece, mientras que la aceptación del presidente Biden no es del agradado de los demócratas. Curiosamente, cuando le preguntaron a Biden por el atentado a Trump, respondió que no sabía.

Hacía tiempo que no éramos testigos de un intento de asesinato a un candidato presidencial en los Estados Unidos. Es muy pronto para sacar conclusiones de lo sucedido. Tras este fallido ataque al presidente 45, que tuvo lugar en un acto de campaña en Butler, a unas 35 millas al norte de Pittsburgh, los reportes han indicado que se escucharon unos 9 disparos. Varios de ellos de parte del Servicio Secreto, cuyo equipo de asalto dio muerte al francotirador.

Los disparos se escucharon apenas 5 minutos después de comenzar su discurso, pasadas las 6:00 p.m. Lamentablemente murió otra persona que se encontraba en el público. Y además hay un herido grave. Estas víctimas fue lo primero que lamentó Trump, según sus declaraciones. Un exmiembro del Servicio Secreto ha dicho que no se explica como el francotirador, que por sus acciones y control emocional debe haber tenido entrenamiento militar, pudo entrar con un fusil al perímetro del mitin, supuestamente controlado por el Servicio Secreto, a 130 metros del podio de Trump. Otros no descartan que se trate una accion de terrorismo internacional.

Un hombre declaró en una entrevista haber visto al tirador arrastrándose por un techo e intentó avisar al Servicio Secreto y la policía. “Nos dimos cuenta de que había un oso trepando por el tejado con un rifle (...). Me quedé allí señalándole durante 2 o 3 minutos y el Servicio Secreto nos estaba mirando (...). El Servicio Secreto le voló la cabeza. Se arrastraron hasta el techo y se aseguraron de que estaba muerto”, dijo el presunto testigo.

A propósito de esas declaraciones, Elon Musk, dueño de X (antes Twitter) escribió en su plataforma: “El jefe del Servicio Secreto y el líder de este destacamento de seguridad deberían dimitir”.

Vimos cómo el principal contrincante de Biden y los demócratas, al sentir el roce de la bala, tuvo que cubrirse tras el podio, e inmediatamente, tal como exige el protocolo, fue rodeado por agentes del Servicio Secreto, según muestra un video que ha sido reproducido millones de veces en las redes sociales. Antes de ser sacado del escenario, manchado de sangre, Trump levantó el puño hacia la multitud que, a pesar del espanto, le aplaudió. Muchos también alzaron sus puños. Este gesto de Trump ha sido elogiado en las redes sociales. Millones de comentarios en X (antes Twitter) condenan el intento de asesinato y expresan apoyo a Trump.

¿Hacia qué rumbo irán ahora las campañas del expresidente Trump y el presidente Biden, luego de lo sucedido? ¿Qué dirán las encuestas y cómo serán interpretados sus resultados? ¿Cuáles serán las conclusiones de la prensa, que en gran medida se ha dedicado a demonizar a Trump, al movimiento MAGA y a todo el que apoye la gestión del expresidente republicano?

Todos hemos podido comprobar el apoyo popular que durante 8 años sigue recibiendo Trump. Miles de personas se reunieron alegremente en el mitin de Pensilvania, un estado dominado por los demócratas. Allí se pensaba que Trump anunciaría a su compañero de fórmula, una semana antes de la Convención Nacional Republicana. La noticia de quién será su candidato a vicepresidente tendrá que seguir esperando.

El New York Post ha asegurado que quien intentó asesinar al expresidente Donald Trump el sábado fue identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años. ¿Pero quién era este tirador y sobre todo por qué se arriesgó a terminar muerto intentando matar al más fuerte contrincante de Biden? ¿Era un enfermo odiador de Trump? ¿Un simple mortal emocionalmente desestabilizado? ¿Un asesino a sueldo pagado por un enemigo político? ¿Alguien chantajeado? ¿Un chivo expiatorio? ¿Un kamikaze de la izquierda radical? ¿Quién era y por qué lo hizo?

Pronto aparecerá mucha más información. No tardarán en aparecer cientos de conjeturas. Podrán realizar muchas investigaciones, pero como el tirador fue eliminado no se le podrá interrogar.

El Servicio Secreto asegura que tras el atentado han “implementado medidas de protección” y que el expresidente “se encuentra a salvo”. “Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se divulgará más información cuando esté disponible”, dice el comunicado.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, declaró que Trump agradeció a las fuerzas del orden y a los socorristas “por su rápida acción durante este acto atroz”. Según Cheung, Trump fue examinado en un centro médico local y está bien. Lo cual es la única buena noticia. Pues la persona muerta en el mitin por culpa del asesino, es lo más doloroso e irreparable de este triste y vergonzoso suceso.

Tras el intento de asesinato, el presidente 45 emitió la siguiente declaración: “Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que se encontraba en el mitin que fue asesinado, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro País. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que fue asesinado. Por la bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha, supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí que la bala atravesaba la piel y sangraba mucho, entonces me di cuenta de lo que pasaba. Estaba sucediendo. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA”.

Uno de los hijos del expresidente, Donald Trump Jr., luego del intento de asesinar a su padre, publicó en X la fotografía que antecede esta columna, tomada por el fotógrafo de la Agencia de Noticias AP, Evan Vucci, donde se ve a Trump levantando el puño, con una bandera estadounidense ondeando detrás, mientras es sacado del escenario por agentes del Servicio Secreto. Trump Jr. acompañó la simbólica imagen con la siguiente frase, no menos simbólica, casi un axioma: “Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos”. La foto de Vucci, ganador de los premios Pulitzer y Edward R. Murrow, le ha dado la vuelta al mundo y algunos esperan que le vuelvan a otorgar otro premio por la icónica instantánea de este trágico 13 de julio de 2024.

El presidente de Argentina, Javier Milei, otro de los que reprodujo en X dicha foto, escribió: “Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un COBARDE intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas. No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del Presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática”, pidió Milei, el primer presidente libertario de la historia.

También en X, el analista Fernando Amadís escribió: “¡UN DÍA DE INFAMIA! Se suponía que iba a ser un tiro mortal en la cabeza. Los demócratas intentaron acusarlo, juzgarlo, condenarlo, llamarlo Hitler y fascista, arrestarlo, pero no pudieron impedir que abandonara la presidencia, por lo que un asesino trastornado intentó asesinarlo. Desafortunadamente, un asistente al mitin murió. ¡TRUMP SOBREVIVIÓ!”.

Nunca en la historia un presidente democráticamente elegido y con un altísimo nivel de apoyo popular ha sido tan atacado por los medios de comunicación, que en su mayoría giran a la izquierda, como lo sigue siendo Donald Trump, antes, durante y después de su presidencia. Luego del lamentable evento, es importante preguntar: ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en todo esto?

Afloran muchas preguntas.

¿Cómo continuará la campaña Trump? ¿Qué estrategia seguirán Biden y los demócratas? ¿Qué efecto tendrá este intento de asesinato entre los votantes?

Desde 2016, a todos los actos de campaña de Trump asisten multitudes de ciudadanos que le apoyan, a diferencia de los eventos convocados por Biden, a los que históricamente acuden muy pocas personas.

¿A partir de ahora algunos de los partidarios de Trump sentirán temor de acudir a los actos multitudinarios que protagoniza? ¿O este acto criminal tendrá un impacto diferente y la gente se sobrepondrá a la amenaza, asumiendo que solidarizarse con Trump es defender sus propios derechos y libertades, ante lo que consideren cualquier intento de amedrentarlos, silenciarlos y vencerlos? ¿Todo esto, en vez de perjudicar, terminará beneficiando a Trump en las urnas?

En consecuencia, ningún acto criminal debería impedir que el pueblo estadounidense actúe como corresponde. La crisis política y socioeconómica que vive el país es innegable. La democracia, como hemos visto a lo largo de la historia, es frágil a la corrupción y las manipulaciones, pero es el método que hoy tenemos para expresar nuestros criterios y decisiones políticas.

La violencia innecesaria trae malos resultados. La República puede ser salvada a través de la democracia, a pesar de sus grietas. La libertad no es un viaje sin obstáculos ni amenazas: es una eterna pelea entre el bien y el mal. Y es imposible salvar la nación si los estadounidenses, trascendiendo sus apegos partidistas, no actúan con determinación, inteligencia, sinceridad, valentía y, sobre todo, sentido común.

Intentaron asesinar a Trump, pero la imagen que trasciende es la de su puño en alto, con la bandera estadounidense ondeando detrás, custodiándolo, y él defendiéndola. Esta es la interpretación, para millones de americanos, de la fotografía del día, que será sin dudas la fotografía del año. Quizás de la década.

Entretanto, Biden seguirá resbalando una y otra vez en su decadencia, ridícula para este país y para el mundo. Más que un mal presidente, para muchos Biden proyecta la imagen de una marioneta sostenida por los jadeos de su empecinamiento y por los intereses del establishment del Partido Demócrata, que no son los intereses del pueblo americano.

Trump, con sus defectos y virtudes, seguirá en su batalla por hacer grande otra vez a América. Para él, que se hizo multimillonario fuera de la política y que seguirá arriesgándose incluso a ser asesinado por defender sus ideas: no se trata de un simple eslogan de campaña.

Termino con lo que su hijo mayor, uno de los que mejor lo conoce, ha dicho después de que por muy poco presenciara el asesinato de su padre: “Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos”. Nadie, con sentido común, podría poner en duda esa perseverancia. Ojalá que la mayoría de los estadounidenses sepa reconocerla en noviembre próximo.