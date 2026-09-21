lunes 21  de  septiembre 2026
ATAQUE TERRORISTA

Argentina procesa a ocho iraníes y miembros de Hezbolá por el atentado contra la AMIA

Un juez federal les imputó los delitos de homicidio, lesiones reiteradas, agravados con odio racial o religioso y uso de un medio capaz de causar peligro común

El atentado a Amia dejó un saldo de 85 fallecidos y más de 300 heridos (Gobierno de Argentina)

El atentado a Amia dejó un saldo de 85 fallecidos y más de 300 heridos (Gobierno de Argentina)

Por Valeria Montero

BUENOS AIRES -- Luego de más de un año de la aprobación de la Ley de Juicio en Ausencia, el juez federal argentino, Daniel Rafecas, ordenó procesar a ocho acusados iraníes y del partido-milicia chií libanés Hezbolá acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires que en 1994 se cobró la vida de 85 personas.

Los delitos que se le imputan son: homicidio y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

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Con este juicio en ausencia, Argentina trata de reparar a las familias de las víctimas fatales y a los más de 300 heridos que dejó el mayor atentado terrorista en el país austral y tras tres décadas de impunidad.

Pese a la gravedad del ataque contra AMIA, no hay detenidos; varios iraníes fueron llamados a declarar por la justicia argentina hace dos décadas y sobre ellos pesan órdenes de captura internacional.

El juez Rafecas afirmó que “la decisión de los acusados de mantenerse prófugos en el extranjero dejó de ser un impedimento para que la Justicia analice las pruebas reunidas y resuelva su situación”.

Embargo de $500 millones a cada uno

La resolución del juez Rafecas, de más de 600 páginas, impone además embargos por 500 millones de dólares a cada uno de los acusados.

El documento judicial concreta que la decisión de perpetrar el atentado se tomó en agosto de 1993 por orden de las máximas instancias del régimen iraní y fue encomendada a Hezbolá, que organizó su ejecución a través de una red de apoyo en América Latina.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los responsables compraron la furgoneta Renault Trafic utilizada en el atentado el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo fue utilizado el 18 de julio para perpetrar el ataque, que provocó 85 muertos, 300 heridos y graves daños materiales.

Rafecas calificó el atentado de crimen de lesa humanidad y lo enmarcó también en la figura de genocidio en los términos del Derecho Internacional.

Los responsables

En concreto, el juez señala a Alí Falahiyan, entonces ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, entonces ministro de Asuntos Exteriores iraní; Mohsen Rezai, quien era comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds.

Como cómplices necesarios aparecen Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabani, agregado cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asqari, agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar e ideológico y de élite de la República islámica.

Además, fue procesado Salman Rauf Salman, también identificado como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbolá, a quien el magistrado atribuye la coordinación de la etapa final del atentado.

El documento desestima en cambio las acusaciones contra Abdalá Salman y Huseín Muzanar, contra el líder supremo iraní Alí Jamenei, el líder de Hezbolá Imad Mugniyé ni Alí Huseín Abdalá debido a que fallecieron en 2026, 2008 y 2020.

Desde Justicia destacaron que el procesamiento de los ocho acusados por el atentado de la AMIA representa un avance en una causa que lleva más de tres décadas sin llegar a un juicio oral.

FUENTE: Con información de Europa Pres/abc

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