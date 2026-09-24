Gobierno de Colombia rompe relaciones con la República Islámica de Irán

Gobierno de Abelardo De la Espriella argumentó que Irán tiene vínculos con grupos nracoterroristas. (Archivo)

BOGOTÁ . El gobierno de Colombia anunció este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, una medida vigente desde el pasado 19 de septiembre, confirmó la Cancillería.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán", señaló un comunicado.

Colombia se une a Perú, que a principios de este mes adoptó una medida igual y entre otras razones alegó que había escalado el conflicto en el Medio Oriente.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión responde a “los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional”.

La decisión no implica, sin embargo, la ruptura de las relaciones consulares, según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que citó el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Por ello, la Dirección de Protocolo de la Cancillería “comunicará a las autoridades iraníes el procedimiento que corresponde seguir” tras la decisión de Bogotá.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Irán se remontan al 28 de abril de 1975 y, aunque tuvieron interrupciones en el nivel de representación, ambos países mantuvieron vínculos diplomáticos y suscribieron acuerdos de cooperación en ámbitos como la cultura y los asuntos consulares.

Irán mantiene una embajada en Bogotá, mientras que Colombia atiende sus relaciones con Teherán a través de su embajada en Turquía, que tiene acreditación concurrente para ese país.

Durante el Gobierno del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), los contactos bilaterales se mantuvieron, y en febrero de 2023, Petro recibió las cartas credenciales del entonces embajador iraní, Ahmad Reza Kheirmand, y ese mismo mes el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia se reunió con su homólogo político iraní, Ali Bagheri.

Acercamiento a Israel

Sin embargo, la ruptura se produce en medio del giro de la política exterior del gobierno de De la Espriella, que ha profundizado sus vínculos con Estados Unidos y restablecido la relación diplomática con Israel, después de que Petro rompiera los lazos con este último país en mayo de 2024, por su ofensiva militar en Gaza.

El nuevo gobierno acordó en julio, antes de asumir el poder, el restablecimiento de las relaciones con Israel y anunció el fortalecimiento de la cooperación bilateral, incluida la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén.

Ese acercamiento también se ha reflejado en la relación con Washington, en la que De la Espriella ha suscrito acuerdos con el gobierno de Donald Trump y ha recibido en visita oficial al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En su comunicado, la Cancillería colombiana señaló que, además de los presuntos vínculos del gobierno iraní con “grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas”, tuvo en cuenta las violaciones de derechos humanos que atribuye a las autoridades iraníes, los ataques contra países ajenos al conflicto en Oriente Medio.

Asimismo, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance del programa nuclear iraní.

El CGRI órgano armado y terrorista

En otro comunicado, la administración de De la Espriella, a través de la Cancillería, designó como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria islámica (CGRI).

En el texto se señala que: “Este grupo reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de la frontera de Irán. Colombia también consideró en su determinación que el CGRI, órgano armado de la República Islámica de Irán, se encuentra clasificado como organización terrorista internacional por la Unión Europea, Norteamérica, varios países de Medio Oriente, de América Latina y de Oceanía, entre otros”.

FUENTE: Con información de EFE/El Espectador