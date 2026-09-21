EEUU advierte que "todas" las aerolíneas iraníes dejarán de operar a nivel mundial en dos días

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — Más sanciones contra la República Islámica. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió el lunes que las aerolíneas iraníes no podrán operar a nivel mundial en dos días, debido a las sanciones impuestas por Washington en su esfuerzo por ahogar económicamente a Teherán.

El 23 de septiembre "todas las aerolíneas iraníes dejarán de operar en todo el mundo", declaró Bessent a CNBC en una entrevista.

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"¿Y cómo lo haremos? Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes", y quien lo haga, añadió, "se quedará fuera del sistema del dólar", advirtió el alto funcionario de la administración estadounidense.

Washington y Teherán están en guerra desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una amplia ofensiva en la que eliminaron al líder supremo de la República Islámica y a altos mandos militares.

Irán respondió con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de hidrocarburos, lo que provocó un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo. EE. UU. mantiene el control de una parte de esa vía marítima y mantiene el bloqueo a los puertos iraníes.

Varios países suspenden vuelos de Irán

A principios de este mes, Estados Unidos impuso sanciones a "todas las aerolíneas iraníes restantes" que aún no habían enfrentado ese tipo de penalizaciones.

Dos fuentes iraquíes dijeron el lunes que Bagdad suspendería los vuelos de aerolíneas iraníes tras el anuncio del Departamento del Tesoro.

Georgia prohibió también el lunes a las aerolíneas iraníes el uso de su territorio, mientras que la aerolínea iraní Mahan informó que suspendió el servicio a Turquía a petición del gobierno turco.

El Departamento del Tesoro también apuntó contra otros actores que apoyan el sector de la aviación de Irán, incluidas empresas con sede fuera del país.

El "Día D"

Bessent anunció previamente el "Día D económico" contra Irán, país al que prometió asfixiar financieramente.

Sus nuevos comentarios llegan un día después de que se reuniera con el vice primer ministro chino, He Lifeng, para un diálogo económico previo a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

China es uno de los principales socios económicos y respaldos diplomáticos de Irán.

El sector de la aviación iraní lleva mucho tiempo lidiando con sanciones, que han limitado su capacidad para adquirir aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento.

El Departamento del Tesoro sancionó a principios de septiembre a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, a las que acusa de ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al "régimen" de Irán, una medida encaminada a cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press