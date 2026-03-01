domingo 1  de  marzo 2026
Conflicto bélico

Israel y EEUU ultimaron a Jamenei tras una pista de la CIA sobre reunión en su complejo, según el NYT

Los estadounidenses compartieron esa información con Israel y, según fuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque

El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei ultimado por fuerzas conjuntas de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero de 2026.

EFE
El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON -- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) siguió durante meses la pista del ayatolá Ali Jamenei, al que Israel pudo ultimar gracias a la información de esa agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos, informa este domingo el diario The New York Times.

Estados Unidos e Israel planearon originalmente atacar Teherán por la noche, pero retrasaron la operación en parte porque la CIA se enteró de que iba a haber una reunión la mañana del sábado en el complejo de edificios donde residía Jamenei, indica el diario, que cita a varias fuentes familiarizadas con la operación.

La agencia de inteligencia estadounidense pudo saber que el propio Jamenei iba a estar presente en el complejo durante esa reunión, junto a muchos altos cargos, lo que permitió eliminar a muchos de ellos en un solo ataque.

Los estadounidenses compartieron esa información con Israel y, según fuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque.

La operación comenzó sobre las 6.00 de la mañana en Israel (04.00 GMT), cuando los aviones de combate israelíes despegaron de sus bases, y los misiles de largo alcance golpearon el complejo de Jamenei sobre las 9.40 horas locales (6.10 GMT), en un ataque que no requirió de muchas aeronaves, pero sí bien armadas, de acuerdo con el periódico.

Los altos cargos iraníes de defensa y seguridad estaban en ese momento en un edificio del complejo y Jamenei estaba en otro, añade el rotativo.

Cae la cúpula del régimen

En concreto, Israel había determinado que en esa reunión estarían el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví; el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi, todos ellos confirmados muertos.

Estados Unidos e Israel tenían también información sobre el paradero de varios funcionarios iraníes de inteligencia, y después de atacar el complejo, bombardearon también las ubicaciones donde se encontraban esas personas, hasta matarlos a todos excepto a un alto cargo que escapó, y al que el New York Times no identifica.

La guerra de doce días de ambos países contra Irán en junio del año pasado permitió a la CIA aprender mucho sobre cómo se comunicaban y se movían en momentos de peligro tanto Jamenei como los líderes de la Guardia Revolucionaria iraní, indicó el diario.

Como ocurrió con la operación que precedió a la captura en enero del depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro, en los meses posteriores la CIA siguió la pista a Jamenei y fue ganando confianza sobre cómo se movía y cuáles eran sus ubicaciones predilectas, añadió el periódico.

Irán ha prometido que vengará el asesinato de Jamenei y ha atacado hasta ahora a seis países, entre ellos, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

