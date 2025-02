Iván Acosta presenta en Nueva York su libro "Fuacatapam".

Este viernes 21 de febrero, en uno de los salones de lectura de Baruch, Fuacatapam unió a lectores hispanos de diferentes generaciones para escuchar al autor hablar de su obra, acompañado de su editor, el escritor y cineasta cubano exiliado en Miami, Luis Leonel León, y el escritor Rolando Pérez, autor del prólogo y profesor emérito de Hunter College.

Como amplió Acosta: "Está Napoleoncito el deliverista, que relata las peripecias de un mensajero en medio de la pandemia del COVID-19. El pez maldito de los ojos coloraos, que es más fantástico. Hay de todo o casi todo: cuentos, viñetas, notas históricas, monólogo teatral y hasta un poema que escribí hace muy poco, el 17 de noviembre pasado, el día de mi cumpleaños. Se llama No vinieron las abejas y cuando lo lean ya verán cuál es su historia y los motivos que me inspiraron. Yo se lo envié a Luis Leonel León para que él lo leyera, nunca pensando en el libro, pero él, que es el editor y que tiene esa visión, pues me llamó y me dijo: Iván ya el poema está editado e integrado al libro. Y ahí está. Es un libro que abarca textos escritos a lo largo de casi 55 años, desde 1970 con el monólogo Esperando en el Aeropuerto Internacional de Miami, que pertenece a mi obra Grito 71, hasta finales del año pasado, con No vinieron las abejas”.

El evento fue organizado por una de las instituciones cubanoamericanas más importantes y legendarias en los Estados Unidos: el Centro Cultural Cubano de Nueva York (CCCNY), fundado en 1972 por Acosta y otros artistas e intelectuales exiliados en la Gran Manzana.

“Siempre es un placer presentar una obra de la mano del Centro (CCCNY). Varios miembros y fundadores asistieron a la presentación. Primero Miami y luego Nueva York han respondido con interés y entusiasmo a Fuacatapam. Las dos primeras presentaciones han sido un éxito y espero que así siga su viaje por otras plazas académicas y ferias del libro”, comentó Acosta, residente en Manhattan desde 1961.

Acosta ha escrito casi una veintena de obras de teatro (Grito 71, Cuba: Punto X, Un cubiche en la luna, Recojan las serpentinas que se acabó el carnaval), dirigido más de una decena de filmes (Amigos, Rosa y el ajusticiador del canalla, Cándido manos de fuego, Cómo se forma una rumba) y centenares de comerciales para televisión. Entre sus libros recientes destacan Con una canción cubana en el corazón, El Super. Edición 40 años y Ventanas neoyorkinas con vistas cubanas (Colección Fugas).

La editorial Colección Fugas presentó sus primeros libros en las ferias internacionales de Miami 2017 y Madrid 2018, con títulos de notables autores de la diáspora como Carlos Alberto Montaner y el propio Acosta con uno de sus clásicos, El super, en una edición especial por sus 40 años.

“Aquí en Manhattan la pasamos muy bien. Incluso se desató un debate muy interesante alrededor del personaje de la India Agripina que en el cuento que le da título al libro desaparece a los cubanos mayores de 15 años tanto en la isla como en el exilio. Para mí fue inesperado ver que algunas personas, en medio del debate, llegaron a confundir la ficción que presenta el relato con la realidad. Fue increíble pero a la vez simpático comprobar que uno de los tópicos que desarrolla El Quijote sigue teniendo vigencia”, comentó a Diario Las Américas el director de Colección Fugas, Luis Leonel León.

Este año la editorial lanzará dos libros más de Acosta, como parte de sus obras completas, junto a otras obras de autores del exilio y el inxilio cubanos. Entre las próximas entregas de autores independientes que viven en la isla se encuentran: De Caín y Kundera al asere ilustrado, y Cuba desde Cuba, ambos de Luis Cino, y Quinquenio sucio de La Habana, de la también periodista independiente Camila Acosta.

Otros títulos de próxima aparición en Colección Fugas son: La comedia eléctrica (Rolando Pérez), Miami no estaba en los planes, y La Perestroika que nunca llegó. Historia íntima del teatro cubano de los 90 (los dos de Jorge Ignacio Pérez), Transición. La Cuba y los cubanos del tardocastrismo. 2015-2021 (Yoe Suárez), Ventanas neoyorkinas con vistas cubanas(Iván Acosta), Los pronombres de la isla calvario, Náufrago en otra orilla, y Los Asesinos del ZOL (los tres de Yoandy Castañeda), Marxianismo (Andrés R. Rodríguez), Últimos diálogos con CAM (Carlos Alberto Montaner), Miami Avant-Garde 21, y Antología de fugas. Travesía por la escritura cubana de la diáspora (estos últimos de Luis Leonel León), entre otros.

“Doy las gracias muy especialmente a todos los que el viernes, bajo un agradable frío neoyorquino, vinieron a la presentación. Desde New Jersey también se acercaron amigos y lectores fieles. Agradezco a los amigos y seguidores del Centro Cultural Cubano de Nueva York, un grupo tan especial que por más de 50 años ha cuidado y defendido lo mejor de la creación cubana en el exilio, no solo en Nueva York, sino también en muchos otros lugares", apuntó Acosta.

"También agradezco a Diario Las Américas y a ti, Grethel, por la amable cobertura. Siempre agradeceré a mi amigo Luis Cruz Azaceta, uno de nuestros mejores pintores, por las ilustraciones magníficas que enriquecen el libro. Y por supuesto a mi familia, a mi esposa Teresa y mi hijo Amaury que nos acompañaron en Baruch, y a mis colegas Rolando Pérez y Luis Leonel León, mi editor”, acotó.