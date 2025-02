JD Vance crítica políticas europeas y afirma: "Los gobiernos europeos se alejan de sus valores"

Vance repitió la línea de la administración Trump de que Europa debe "dar un gran paso adelante para garantizar su propia defensa".

"La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos", dijo también el vicepresidente estadounidense

"Hay un nuevo sheriff en la ciudad bajo el liderazgo de Donald Trump", el presidente de Estados Unidos, dijo Vance en su intervención que sorprendió a la sala y que fue calificada de "inaceptable" por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Vance criticó, entre otros a los "comisarios" de la Unión Europea, que reprimen la libertad de expresión, que está "en retroceso" en la región.

Vance señaló que los gobiernos europeos se están alejando de sus valores e ignorar las preocupaciones de los votantes sobre la migración y la libertad de expresión.

El vicepresidente estadounidense dijo que esperaba que se pudiera alcanzar un "acuerdo razonable" para poner fin a la guerra en Ucrania, después del sorpresivo anuncio del presidente estadounidense Donald Trump a principios de esta semana de que él y su homólogo ruso Vladimir Putin habían acordado iniciar conversaciones de paz.

Vance también hizo referencia en su discurso en Múnich a las elecciones presidenciales en Rumania, que fueron anuladas en diciembre después de que documentos desclasificados sugirieran que habían sido objeto de interferencia estatal rusa.

"Me sorprendió que un excomisario europeo se expresara recientemente en televisión para alegrarse de que el gobierno rumano anulara unas elecciones presidenciales. Advirtió de que, si las cosas no salían como estaba previsto, lo mismo podría ocurrir en Alemania".

La inmigración

También incitó a los países europeos, incluido el anfitrión de la conferencia, Alemania, donde se celebran elecciones el 23 de febrero, a "cambiar de rumbo" en materia de inmigración.

Tras el discurso se reunió con la candidata de Alternativa por Alemania (AfD), Alice Weidel, en un hotel de Múnich, según la televisión pública ZDF. El partido derechista alemán podría doblar su resultado en las legislativas, según los sondeos.

Vance evocó también el atropello masivo del jueves en Alemania que dejó 36 heridos y cuyo principal sospechoso es un afgano.

"¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida hacia una nueva dirección?" dijo.

"Ningún votante en este continente acudió a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados", añadió.

Tras el discurso, el ministro de Defensa alemán dijo que Vance "cuestionó la democracia" en Europa.

"Habla de la aniquilación de la democracia. Y si lo he entendido correctamente, está comparando las condiciones en partes de Europa con las de los regímenes autoritarios. No es aceptable", afirmó.

Vance participaba este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich donde entre otros se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para abordar el fin del conflicto con Rusia.

El discurso de Vance provoca malestar en Alemania y entre varios líderes europeos.

"Europa se enfrenta a muchos desafíos, pero la crisis a la que se enfrenta actualmente este continente, la crisis a la que nos enfrentamos todos juntos, creo, es una crisis que nosotros mismos hemos provocado. Si temen a sus propios votantes, Estados Unidos no puede hacer nada por ustedes. Además, ustedes tampoco pueden hacer nada por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y que eligió al presidente Trump. Necesitan mandatos democráticos para lograr algo que valga la pena en los próximos años", agregó Vance.

Al inicio de su discurso el alto funcionario de EEUU dijo: "Quiero decir que estamos muy conmocionados y que nuestros pensamientos y oraciones están con Múnich y con todas las personas afectadas por el daño infligido a esta hermosa comunidad. Pensamos en ustedes, rezamos por ustedes y, por supuesto, los apoyaremos en los próximos días y semanas", al referirse al suceso ocurridos cuando un afgano este jueves atropelló a unas personas en una manifestación sindical, en donde fallecieron una madre y su hija de dos años.

La verdad

"Nada hay más poderoso que la verdad. JD Vance ha pronunciado un maravilloso discurso para la historia que no por casualidad ha concluido citando a Juan Pablo II. Estamos asistiendo al renacimiento de la probidad. Y al naufragio de todas las construcciones artificiales de manipulación de los seres humanos", dijo Hermann Tertsch, dijo Periodista y miembro del Parlamento Europeo con VOX por España, la libertad y el sentido común.

Nada hay más poderoso que la verdad. JD Vance ha pronunciado un maravilloso discurso para la historia que no por casualidad ha concluido citando a Juan Pablo II. Estamos asistiendo al renacimiento de la probidad. Y al naufragio de todas las construcciones artificiales de… pic.twitter.com/YaGPss9sR9 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) February 15, 2025

FUENTE: Con informaciòn de AFP