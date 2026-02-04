Jefe de ICE anuncia la colaboración de las autoridades de Minnesota y la reducción de 700 agentes

Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El jefe interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE ), Tom Homan , anunció este miércoles una reducción inmediata de 700 efectivos en el despliegue en el estado de Minnesota , unos días después de que confirmara nuevos protocolos de actuación para priorizar la seguridad pública tras la muerte de manifestantes en protestas contra la deportaciòn de indocumentados y que atacaron a los agentes .

En rueda de prensa, Homan aseguró que gracias a "una colaboración sin precedentes" entre las autoridades locales y estatales entrará en vigor "con efecto inmediato" una reducción del despliegue del ICE en el estado de Minnesota.

INMIGRACIÓN Tom Homan advierte a grupos de izquierda que financian ataques contra ICE: "Se acerca la justicia"

REFLEXIÓN DeSantis respalda a agentes de ICE tras incidentes en Minnesota y cuestiona obstrucción a la autoridad

"Dado este aumento en la colaboración sin precedentes y como resultado de la necesidad de menos oficiales de seguridad pública para realizar este trabajo en un entorno más seguro, he anunciado que, con efecto inmediato, reduciremos 700 agentes", confirmó.

Se "va hacer cumplir la ley de inmigración"

El alcalde de Mineápolis, Jacob Fry, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, ambos demócratas, calificaron el anuncio como "un paso adelante en la dirección correcta", pero instaron al gobierno federal a acabar pronto con su extensa operación de inmigración en el estado.

El zar fronterizo, Tom Homan, anunció sin embargo que el despliegue contra la inmigración seguirá en marcha con unos 2.000 agentes que seguirán tras la reducción.

El denominado 'zar de fronteras' valoró la integración de distintos cuerpos de seguridad regionales en una "sola cadena de mando unificada", por lo que aseguró que la "aplicación inteligente" de la ley y la mayor cooperación entre departamentos, facilita que el ICE "asuma la custodia de extranjeros ilegales antes de que salgan a las calles" por lo que se requiere de menos efectivos para "asumir la custodia de un delincuente y arrestar a esa amenaza para la seguridad pública".

Ahora hay "más agentes que toman bajo custodia a extranjeros criminales directamente en las cárceles" en lugar de detenerlos, lo que requiere menos personal, agregó.

"El presidente Trump tiene toda la intención de realizar deportaciones masivas durante su administración, y las acciones de las agencias de inmigración continuarán todos los días en todo el país", afirmó Homan.

Detener retórica de odio demócrata contra ICE

Homan también arremetió contra la "retórica extrema" hacia el personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al recordar que "ya en marzo de este año dije que, si no se detenía la retórica de odio, temía que hubiera derramamiento de sangre, y lo ha habido".

Homan tomó el control de la operación del ICE en Minnesota con la vista puesta en rebajar la tensión y comenzar a reducir el despliegue en el estado.

El enviado por Trump viene insistiendo en que se "va hacer cumplir la ley de inmigración" pero defendiò la necesidad de que haya menos daños colaterales tras los ataques provocados por grupos de izquierda organizados contra oficiales de ICE, que culminaron con la muerte de dos personas.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP